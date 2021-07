Forbes México desmiente a AMLO por nota de 2017

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana" para desmentir las "fake news", según el Gobierno de la 4T, en medios convencionales y redes sociales.

Elizabeth García Vilchis, encargada de la nueva sección de la mañanera, exhibió una serie de columnas y notas sobre espionaje a periodistas, entre ellos una de Forbes México, del 19 de junio de 2017, cuando López Obrador no era Presidente de México.

La información del texto "Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas, revela investigación", publicada hace cuatro años en Forbes México, fue retomada de una investigación colectiva.

El medio precisó que si bien la nota forma parte de los contenidos editoriales del sitio de internet de Forbes México, el contenido fue publicado el 19 de junio de 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y hace referencia a una investigación realizada por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y divulgada por el diario estadounidense "The New York Times".

Cabe señalar que esta información fue divulgada en su momento también por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Aristegui Noticias, y el periodista Carlos Loret de Mola.

"Con base en lo anterior, la Presidencia de la República representada por el Lic. Andrés Manuel López Obrador comete una imprecisión al intentar señalar y vincular este artículo informativo con su actual administración y además calificarlo como 'fake news'", señaló Forbes a través de un comunicado.

Agregó que el compromiso de Editorial Forbes es priorizar la investigación, la verdad y la ética periodística en cada nota y artículo que publican en sus plataformas.