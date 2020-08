Forenses acumulan cuerpos sin identificar en Jalisco

Durante los primeros 7 meses del año ingresaron al Servicio Médico Forense los cuerpos de 759 Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), 49% de los mil 550 que resguarda el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) desde el 19 de septiembre de 2018, después de hacerse pública la crisis por el inadecuado manejo de cientos de cuerpos acumulados en contenedores de tráiler refrigerados.

De acuerdo a un análisis de estos datos realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jaisco (IIEG) de los mil 550 cuerpos sin identificar, mil 71 son de hombres, 102 de mujeres y hasta ahora no ha sido posible determinar el sexo de 377. Además las condiciones en que han sido localizados los cadáveres de estas personas, ha impedido determinar la edad de la mayoría de ellos; hasta ahora sólo se sabe que 202 tenían entre 41 y 60 años. Del total, 154 tenían entre 21 y 40 años, 129 eran mayores de 61 años y 10 eran menores de 20 años.

También se han registrado los tatuajes de 478 de estas personas y se cuenta con los posibles nombres de 610 más. Los meses en los que se registraron mayores ingresos son enero (248), febrero (130) y marzo (99) de este año, antes de que iniciara el confinamiento por la pandemia de Covid-19. Este incremento en el número de ingreso de cuerpos no identificados a la morgue corresponde con el aumento de hallazgos de fosas clandestinas en el estado: tan sólo en los primero 5 meses de 2020 se lograron rescatar 215 de los 467 cuerpos inhumados en este tipo de sitios desde diciembre de 2018, cuando inició la actual administración.

Según el IIEG, la mayoría de estos cuerpos (mil 323) se encuentran en las instalaciones centrales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Tlaquepaque y el resto están en los municipios de Lagos de Moreno (69), Puerto Vallarta (44), Zapotlán El Grande (34), Magdalena (33), Tepatitlán (19), Ocotlán (16), El Grullo (10) y Colotlán (2). Sin embargo el registro de cuerpos de Personas Fallecidas Sin Identificar del IJCF aún se encuentra incompleto, pues no se han reportado los cadáveres que estaban a su resguardo antes del 19 de septiembre de 2018. En opinión del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), que aglutina a familiares de personas desaparecidas, los resultados que se han tenido con el hallazgo de fosas clandestinas sirve de muy poco si no se logra la identificación de las personas.

Durante la marcha realizada la tarde de este miércoles en Guadalajara para visibilizar el problema de las desapariciones, la vocera y fundadora del colectivo, Guadalupe Aguilar, señaló que en la entidad no existen insumos, personal y medios suficientes para lograr la identificación de todas las personas que han sido encontradas en fosas clandestinas.