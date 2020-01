Forenses se equivocan de cuerpo y entregan uno erróneo a familia

Momentos de angustia y frustración vivió una familia, luego de que el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), les entregara el cadáver de un desconocido.

El reclamo de las víctimas quedó grabado en un video, donde se observa que los médicos forenses no admiten su error y aseguran que la equivocación fue de la funeraria.

Sin embargo, el argumento no fue aceptado por los inconformes, originarios de Puebla. "Cómo creen que una familia no va a reconocer un cuerpo, qué poca, qué falta de ética tienen aquí", se escucha en el video que fue difundido en redes sociales.

La familia reclamaba el cuerpo de Edgar Andrade, de 40 años de edad, quien murió el pasado fin de semana en una unidad habitacional de la alcaldía Gustavo A. Madero.

"Es increíble lo que nos hicieron, nos dimos cuenta a tiempo porque ya estábamos por enterrarlo y lo peor es que no aceptan su error, dicen que fue la funeraria, pero eso es mentira, uno luego luego conoce a su muerto, pero eso no se va quedar así", acusó Mariano, uno de los allegados a la víctima.