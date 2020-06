Forman 6 mujeres escudo financiero de "El Mayo" Zambada

El círculo más íntimo de Ismael "El Mayo" Zambada lo componen principalmente seis mujeres, quienes han construido un blindaje en el ámbito empresarial, financiero, jurídico y social que según el gobierno de Estados Unidos le ha permitido al narcotraficante lavar dinero producto de sus actividades ilícitas liderando el Cártel de Sinaloa sin ser arrestado una sola vez.

Su esposa Rosario Niebla Cardoza y sus hijas Midiam Patricia, María Teresa, Modesta y Mónica del Rosario, así como su nuera Zynthia Borboa Zazueta, esposa de Jesús Vicente, alias "Vicentillo", son fundadoras de al menos una decena de empresas en diversos sectores, lo que les ha permitido incursionar en negocios que van desde la ganadería y la agricultura, bienes raíces, autotransportes, distribución de combustible, educación y cuidados infantiles, así como diseño arquitectónico y la venta de arte.

No es común que el cabecilla de un grupo delictivo tenga como escudo un frente femenino, pues los hijos varones suelen estar en primera línea a cargo de la estructura, en la sucesión del liderazgo y con la tutela de los negocios.

Sin embargo, en el caso de las hermanas Zambada Niebla, tres de las cuatro cuentan con estudios superiores, Midiam Patricia y Mónica del Rosario ostentan una licenciatura en Administración de Empresas, ambas egresaron de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); Modesta, en cambio, se graduó como abogada en el Centro de Estudios Universitarios de Culiacán y María Teresa es conocida por su vocación como educadora al frente de estancias infantiles.

Según los registros en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, ocho de las 10 empresas que han fundado las hijas de "El Mayo" Zambada García permanecen en la base de datos.

Respecto a la red empresarial vinculada al actual líder del Cártel de Sinaloa, la OFAC aún señala a Arte y Diseño de Culiacán, S.A. de C.V.; Autotransportes JYM, S.A. de C.V; Multiservicios Jeviz, S.A. de C.V.; Rosario Niebla Cardoza A en P (gasolinería), Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V. (Lechería Santa Mónica); Establo Puerto Rico, S.A. de C.V.; Estancia Infantil Niño Feliz, y Jamaro Construcciones, S.A. de C.V.

En cambio, Frizaza, S.A. de C.V., fundada en 2002 por Mónica del Rosario y Marco Antonio Zazueta Osuna, quien en 2004 cede sus acciones a su hija Mónica del Rosario Zazueta Zambada, quedó fuera de la lista.

Así como Rancho Ganadero Las Ánimas, S.A. de C.V.; Zarka de Occidente S.A. de C.V., y Zarka de México S.A. de C.V. —que fueran fundadas por Zynthia Borboa—, tampoco aparecen más en el registro de las autoridades fiscales de la Unión Americana, así como el nombre de la esposa de "Vicentillo".

El soporte financiero conformado por las sociedades mercantiles de Ismael "El Mayo" Zambada García fue fundado a nombre de su esposa e hijas y las empresas inscritas en la delegación de Culiacán del Registro Público de Comercio del estado de Sinaloa, y a la fecha todas permanecen abiertas y operando.

En ninguna compañías figura el nombre de Jesús Vicente -hijo en común con Rosario Niebla-, quien fue aprehendido y extraditado a Estados Unidos y que está a punto de cumplir su condena en un par de años, debido a que su testimonio fue contundente en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Así como de los otros hijos conocidos del narcotraficante, como es el caso de Ismael Zambada Imperial, conocido como "El Mayito Gordo", hijo de Margarita Imperial; Serafín Zambada Ortiz, "El Sera", procreado con Leticia Ortiz, e Ismael Zambada Sicairos, alias "El Mayito Flaco", vástago de Norma Sicairos, quienes además nunca han ingresado a la base de datos de la OFAC.

Cabe recordar que "Vicentillo" no solo contribuyó en la detención de líderes del Cártel de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva, según lo refirió la propia Fiscalía a la Corte de Distrito Norte de Illinois al momento de solicitarle la sentencia mínima al hijo de Ismael Zambada García, pues entre sus testimonios dio detalles que evidenciaron las actividades delictivas de su padre.

En el caso de "El Mayito Gordo", quien fue extraditado a la Unión Americana a finales del año pasado, tras su arresto se especuló que nunca había tenido un liderazgo sólido en la red criminal de su familia.

Respecto al joven Serafín Zambada Ortiz, al ser arrestado y sentenciado a solamente 58 meses de prisión por las autoridades estadounidenses, quienes justificaron su liberación argumentando buena conducta, juventud e inexperiencia, además de su intención por retomar una vida pacífica y sus estudios, despertó suspicacias de que él también proporcionó información relevante sobre "El Mayo" Zambada García al gobierno de Estados Unidos.

En tanto, Ismael Zambada Sicairos, conocido en el mundo del crimen como "El Mayito Flaco", se sabe que ha operado con un bajo perfil y no cuenta con empresas a su nombre ligadas a la familia.

Otro capo que se apoya en una mujer de su familia. El pasado 17 de junio, EL UNIVERSAL publicó que Jessica Johana Oseguera González, alias "La Negra", hija del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho", también señalada por el Departamento del Tesoro como facilitadora financiera de este grupo criminal, fincó su propia red de negocios en el estado de Jalisco dentro de los sectores inmobiliario, hotelero, restaurantero y del espectáculo.