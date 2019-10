Formarán "cerco de paz" 12 mil funcionarios en marcha del 2 de octubre

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 12 mil servidores públicos de la ciudad y 25 altos directivos de la Comisión de Derechos Humanos capitalina integrarán el "cerco de paz" que resguardará la marcha de este 2 de octubre.

En conferencia de prensa, acompañada de la ombudsperson, Nashieli Ramírez, la mandataria local explicó que con su participación, estos servidores contribuirán a evitar disturbios, pues "nunca más habrá un gobierno autoritario".

"El gobierno de la Ciudad hace este llamado a la conmemoración pacífica del 2 de octubre, a que no haya participación de personas que se cubran la cara; no habrá ninguna necesidad dado que desde el gobierno de la ciudad no estamos de acuerdo con la represión, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir con la ley", resaltó.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, dio a conocer en su cuenta @PPmerino de Twitter, que la participación de los funcionarios capitalinos en la marcha por la conmemoración del 51 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 es porque "ponderamos utilidades públicas, en este caso, el derecho a la protesta en paz".

Esta iniciativa surge para evitar actos de violencia y provocación, como sucedió en las marchas de grupos feministas y en las manifestaciones por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, realizadas el mes pasado.