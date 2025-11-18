Formato de Migración en línea: Paso a la digitalización
El Instituto Nacional de Migración adopta el formato digital para el trámite migratorio
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A partir del próximo 26 de noviembre, el formato de Migración será digital, por lo que el papel ya no estará disponible para que sea llenado por las personas mexicanas.
Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), destacó la entrada en vigor del formato digital, como parte del proceso de digitalización que emprende el gobierno de México.
La Agencia de Transformación Digital indicó que tiene la misma información y validez que la versión en papel.
¿Cómo llenarlo?
Se puede ubicar el código QR que estará disponible en todos los aeropuertos internacionales a partir del 26 de noviembre, además que se podrá consultar en la página del INM: inm.gob.mx/fem/.
Para acceder se deberá iniciar sesión con la cuenta Llave MX para cargar los datos personales más rápido, o se puede llenar el formulario sin una cuenta.
