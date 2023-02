Fortalecimiento de democracia depende de decisiones que se tomen: Lorenzo Córdova

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que la democracia mexicana está en riesgo y que su fortalecimiento depende de las decisiones políticas, económicas y sociales que se tomen ahora.

Al participar en la presentación del Índice de Desarrollo Democrático 2022, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer, expuso que los resultados revelan que fue un año negativo para el desarrollo de la democracia.

"Si algo nos salva de ser un país en condiciones no democráticas es lo electoral, justamente eso que hoy es el centro de los ataques de quienes parecen estar empeñados en que ese único elemento que salva, que nos mantiene, aunque sea por poco en niveles democráticos, se anule", subrayó.

Citando a Jesús Reyes Heroles, expresó: "O nos democratizábamos o corríamos el riesgo de despertar al México bronco y violento".

"Hoy, frente al riesgo que tenemos de perder lo poco que hemos hecho bien, ese mísero detalle técnico, cuidado con que no despertemos al México bronco y violento", advirtió.

El consejero electoral explicó que el Índice ofrece una radiografía de los contextos económicos, políticos y sociales que afectan y condicionan el funcionamiento del régimen democrático en cada una de las entidades de México.

Además, da elementos para confirmar que la medición de la democracia en todas sus dimensiones es un fenómeno complejo, con fluctuaciones en el tiempo, influido por el comportamiento y decisiones de los actores políticos y económicos, así como la sociedad en su conjunto.

El valor promedio del Índice es el segundo más bajo de todas las mediciones realizadas, sólo superado por 2021, que estuvo afectado por la pandemia de Covid-19.

El consejero puntualizó que se considera el factor ciudadano, económico, social e institucional, por lo que no es posible señalar una sola causa responsable de este resultado.

Un total de 20 entidades; dos tercios del país retrocedieron en sus niveles de desarrollo de democrático.

"Se observa un deterioro generalizado en los niveles de desarrollo democrático a nivel estatal. El deterioro en las condiciones sociales y económicas se ha hecho presente en toda la geografía nacional, y se sumó al enrarecido clima de libertades y derechos tras la pandemia, que fue resultado de restricciones diferenciadas en distintas zonas del país", apuntó.

"Si no identificamos claramente los desafíos, si seguimos perdiendo el foco de lo importante; si seguimos preocupándonos por estar en la noria electoral como si las reglas del juego electoral fueran lo único que importa, esa obsesión de la clase política mexicana que no logra bajarse de esa noria y atender realmente los problemas que nos aquejan", señaló Córdova.