Fotocívicas entran en vigor en la CDMX; incluyen trabajo comunitario y cursos de manejo

Este lunes entró en vigor el sistema de Fotocívicas en la Ciudad de México, el modelo de sanciones para quienes violen el Reglamento de Tránsito. Desde hoy, los automóviles con placas locales ya no serán inmovilizados con "araña", pero sus conductores podrán ser sancionados, primero con amonestaciones y después con penas como tareas de limpieza.

Las Fotocívicas se aplicarán a quienes hayan registrado el automóvil cuya placa sea acreedora a una sanción.

El 19 de marzo, Andrés Lajous Loaeza, titular de la Semovi, informó que los autos tendrán 10 puntos iniciales y cada infracción registrada por las cámaras y radares retira un punto de esa placa.

¿Qué sanciones quitan un punto? Circular a contra flujo; invadir áreas de ciclistas; invadir paso peatonal; transportar niños menores de 12 años en el asiento delantero; no respetar la luz roja del semáforo; dar vuelta prohibida; no usar cinturón de seguridad; no usar casco; usar teléfono celular y otros distractores; y circular a exceso de velocidad.

"Sin embargo aquellas personas que el exceso de velocidad que esté detectado sea 40 por ciento arriba del límite, entonces se le reducirán 5 puntos a su placa, es decir hay una sanción más grande para aquellos que de forma proporcional se ponen en riesgo así mismo y ponen en riesgo a otros", precisó Lajous.

¿QUÉ SANCIONES AÚN SERÁN ECONÓMICAS?

El titular de la Semovi explicó que se mantienen sanciones económicas cuando:

– Es el Policía de Tránsito el que registra la sanción. – También aquellas que son por invadir el carril confinado del Metrobús. – Las multas a autos con placas a personas morales, es decir se mantienen las sanciones económicas a vehículos de las empresa. – A los autos de transporte público y de carga. – Así como a los autos con placas de otras entidades federativas.

PRIMERO AMONESTACIONES

Las primeras dos infracciones son amonestaciones, es decir, los conductores van a recibir una boleta informativa sobre el sistema de Fotocívicas; sobre cuál fue la infracción que cometieron y cuáles son los riesgos en los que se pusieron y pusieron a terceros. Después, y con ello se perderán tres puntos de la placa, el conductor amonestado tendrá que tomar un curso en línea.

Si el conductor pierde 5 puntos (por ir a exceso de velocidad), para poder verificar tendrá que asistir a un curso de sensibilización presencial, de conocimiento teórico y práctico de cómo conducir y de sensibilización de uso de las calles.

A partir de que se pierdan 5 puntos, cada nuevo punto que se pierda va a significar dos horas de trabajo comunitario y los conductores no podrán verificar hasta cumplir con la sanción.

EL TRABAJO COMUNITARIO

En caso de recibir una sanción de trabajo comunitario, tendrás que:

– Participar en las actividades de sábado de tequío, determinada s por las alcaldías. – Limpieza, pintura o restauración de centros públicos de salud, educativos y de servicios. – Limpieza, pintura o restauración de bienes dañados por el infractor. – Realización de obras de ornato en zonas de uso común. – Realización de obras de balizamiento y limpia en zonas de uso común. – Implementación de pláticas a vecinos o educandos de la comunidad en la que se cometió la infracción relacionadas con la convivencia ciudadana. – Participación en talleres, muestras culturales, artísticas o deportivas en espacios públicos. – Y conforme se vaya avanzado la implementación, habrá casos donde se puedan implementar nuevas acciones donde puedan participar.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo en marzo que este sistema "está sustentado principalmente en un tema educativo, de que quienes manejamos automóviles en la Ciudad de México nos hagamos responsables y conozcamos no sólo el reglamento de tránsito, sino el peligro que puede ser conducir un choche frente a los peatones, frente a las bicicletas".