Fotos | Decenas de heridos por explosión de pipa de gas en CDMX

La tarde de este miércoles en las inmediaciones del Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa se reportó la explosión de una pipa de gas, por lo que servicios de emergencia, bomberos y unidades médicas se encuentran laborando.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada detalló que una pipa de 49 mil 500 litros volcó, lo que causó la explosión que, hasta este momento, hay 57 personas lesionadas, de las cuales, 19 se encuentran graves y ya fueron trasladados a hospitales.

Agradeció a todos los servicios de emergencias que acudieron a ayudar.El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la pipa involucrada de la explosión que se registró esta tarde en la colonia Lomas Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, estaba al 30% de su capacidad.Por lo que transportaba alrededor de 20 mil litros de combustible.Explicó que "tiene una falla en la línea de distribución, por ello realizamos la quema controlada de combustible para que el gas vapor pueda salir y podamos controlar la fuga".Agregó que en la explosión estuvieron involucrados cinco vehículos, de los cuales tres eran tráileres y dos vehículos particulares.Explicó que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos continúa controlando la fuga del combustible.Los efectivos de la SSC montaron un cerco en las inmediaciones de la zona de la explosión además de que apoyan en la evacuación de personas, informó la dependencia. También se realizan tareas de vialidad para desviar a los autos que buscan pasar por el puente de la Concordia, por lo que la circulación está cerrada. "Se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México - Puebla, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, y la calzada Ermita Iztapalapa a partir de la avenida de Las Torres", informó al SSC. De igual forma se desplegó un helicóptero del agrupamiento Cóndores de la Policía capitalina que realiza sobrevuelos en el lugar para apoyar en la coordinación del personal en campo.La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que equipos de emergencia de la dependencia trabajan para sofocar el incendio registrado en un vehículo ubicado en Lomas de Zaragoza, en Iztapalapa. Ante esto, la dependencia pidió evitar la zona y permitir el paso a vehículos oficiales.Estación del Metro Santa Marta sin servicio.El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó que "derivado de un incendio al exterior y como una acción preventiva para evitar que el humo entre a las instalaciones, se cierra la estación Santa Marta de Línea A, el resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz. Toma previsiones".El secretario de Movilidad de la CDMX,, informó que se registró la explosión en una pipa de gas en el puente de la Concordia, por ello, se suspendió la operación de trolebús y cablebús en Santa Marta. "Por cuestión de seguridad de las personas usuarias instruí la suspensión del servicio del #trolebús y #cablebús en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación. No se reportan afectaciones en el #CETRAM, ni en la estación Santa Marta del @MetroCDMX".Servicio provisional de trolebús.El Servicio de Transportes Eléctricos informó que por el incendio de una pipa hay servicio provisional en dos líneas de trolebús. Línea 10 Constitución de 1917 - Acahualtepec Línea 11 Chalco - Parque Tejones.¿Cómo opera el transporte público tras explosión de pipa?Por incendio de pipa servicio provisional en:Trolebús: en Línea 10 Constitución de 1917 - Acahualtepec y Línea 11 Chalco - Parque Tejones MICablebusCDMX Línea 2 de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo.Se mantiene cierre de la estación Santa Marta de Línea A, el resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz.Las rutas de RTP 52 (Zapata - Santa Marta) y 1D (Mixcoac - Santa Marta) modifica. temporalmente su recorrido. Ambas tendrán como destino final el Eje 5, en lugar de Santa Marta.