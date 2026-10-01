Fox, a favor de que el PAN se alíe al PRI

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MONTERREY, NL.- El expresidente Vicente Fox Quesada mencionó al empresario Ricardo Salinas Pliego al ser cuestionado sobre posibles figuras para Acción Nacional, al tiempo que respaldó que el PAN explore alianzas con otras fuerzas políticas en elecciones locales, incluida la gubernatura de Nuevo León en 2027.

De visita en San Nicolás de los Garza para participar en la conmemoración del 87 aniversario del PAN, Fox sostuvo que las coaliciones deben resolverse conforme a las condiciones políticas de cada estado, distrito o municipio.

Cuestionado específicamente sobre una eventual alianza con el PRI para disputar la gubernatura de Nuevo León, respondió que representa "una muy importante posibilidad" que deberá decidirse en el estado.

El exmandatario, sin embargo, rechazó trasladar ese esquema al ámbito nacional.

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"A nivel nacional no camina", afirmó. Al preguntarle si entonces Acción Nacional debería competir solo, contestó: "Sí, claro".