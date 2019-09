Fox, ardido y desesperado por la pensión que México le quitó: Delgado

El expresidente Vicente Fox como patriota "es un enano", advirtió el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, al asegurar que la molestia del guanajuatense es por la pensión presidencial perdida.

Fox "anda por ahí, todo ardido, triste, desmochado, desesperado por la pensión que el pueblo de México le quitó", advirtió Delgado Carrillo.

Cómo andan de mal los panistas que "fueron a desempolvar" a Fox de su rancho para que fuera la estrella de la Asamblea del PAN del sábado pero "es lo mejor que tiene el PAN, es lo mejor que le pueden ofrecer al país", ironizó.

"Puede ser muy alto de estatura, pero como patriota, es un enano y no le llega ni a los talones a nuestro Presidente", afirmó.

Fox es un "lengua larga" pero -aseguró- "no puede con el juicio de la historia y con el del pueblo. Siempre lo vamos a recordar como un gran traidor a la democracia", acusó el morenista.

El coordinador parlamentario de Morena realizó en Guerrero una visita en ocasión del "Informe" de los diputados federales de Morena por Guerrero, marco en el que se refirió al aniversario, el próximo día 26, de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Respaldó que la Fiscalía General de la Republica parta de cero en el caso y que "se investigue a los responsables de la verdad histórica, al ex procurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón, que rindan cuentas por el engaño que le pretendieron hacer a nuestro país".

Anticipó que pedirá que en la sesión del próximo jueves 26 un representante de los padres y madres de los estudiantes pueda tomar la palabra desde la tribuna de la Cámara de Diputados.

"Que uno de ellos pueda utilizar la tribuna para que den ese mensaje a todo el país, de exigencia, de justicia y de verdad. Queremos saber qué pasó y en la Cámara de Diputados los vamos a apoyar", dice.