Fox dice que vive al día, pero su Centro hace negocios hasta en etapa de contingencia

Vicente Fox Quesada afirmó esta semana en una entrevista con CNN que "difícilmente" tiene para comer en el Rancho San Cristóbal, su residencia ubicada en el estado de Guanajuato. Pero, entonces ¿de qué vive el expresidente?, ¿cómo reactivará su economía después de la contingencia por la COVID-19? En el 2018, Vicente Fox dejó de recibir su pensión presidencial tras la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en la que se suprimió este beneficio para los expresidentes. Desde entonces, por más que Fox reitera que sobrevive al día con recursos económicos limitados, la solvencia que refleja el Centro Fox contradice sus afirmaciones. Este centro creado en un principio con fines altruistas y registrado como una organización civil se ha asociado con empresas que mueven millones de dólares, como es el caso de UST Global, dedicada al desarrollo de software. Durante la cuarentena, algunas de las empresas que aparecen en la lista de socios del Centro Fox en su página web llevan en sus redes sociales una comunicación que exhibe su interés por reactivarse lo más pronto posible; lo que beneficiará a los empresarios y a los trabajadores de estos negocios, pero que a su vez, también beneficiaría al expresidente, sobre todo para salir de la crisis económica que atraviesa, según afirmó en entrevista en días pasados. Vicente Fox es socio fundador del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada A.C., un proyecto en el que ha incorporando nuevos socios en los últimos 14 años, entre ellos la empresa de capital hindú, UST Global. Fox también se beneficia con la Hacienda San Cristóbal, un complejo turístico que se encuentra en el interior del mismo Centro Fox; en tanto que las fundaciones que dirige con su esposa Martha Sahagún Jiménez le permiten mantener un estilo de vida glamuroso con los eventos de gala que organizan para recaudar fondos y de los que también comparten fotografías en las redes sociales. Eventos de moda y alta costura como el #FashionDaysSMA que están muy alejados de la austeridad de los mexicanos que viven al día sin poderse dar el lujo de tener una cuenta de ahorros y con los que se ha comparado el exmandatario. DONATIVOS EN CUARENTENA Los Fox se han beneficiado del hermetismo en sus fundaciones, ya que ni el Centro Fox ni la fundación Vamos México que dirige su esposa, ofrecen datos abiertos al público en materia de transparencia sobre los donativos que reciben. Una pista del dinero que mueven los Fox por medio de sus fundaciones se encuentra en el reporte de "Donatarias Autorizadas" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo con ese documento, la Fundación Vamos México, A.C., obtuvo en el 2018 un total de 37 millones 817 mil pesos entre donativos y otras ganancias, según el desglose de otros ingresos recibidos por las donatarias autorizadas por entidad federativa y por tipo de donataria autorizada. El Centro Fox otros 22 millones 271 mil pesos. Durante la pandemia, los trabajadores de Fox no vieron afectado su salario aún cuando no están laborando, según indicó el expresidente en la entrevista con CNN y señaló que son gastos que absorbe, sin embargo, las actividades de recaudación y donativos en este periodo no se detuvieron, de acuerdo a lo que informan en las redes sociales. CENTRO FOX, UN CENTRO DE NEGOCIOS Las empresas que son socias del Centro Fox han cerrado, lo mismo el hotel, pero sus proyectos no pararon por completo. Las redes sociales, tanto de las fundaciones como de los corporativos, son una ventana que muestra una parte de las actividades que se organizan en el Rancho San Cristóbal. En las empresas del Centro Fox se percibe en sus perfiles de redes sociales un interés por reactivar la economía lo más pronto posible y tienen programadas actividades para normalizar sus operaciones tan rápido como el semáforo previsto por la Secretaría de Salud (SSa) y la Secretaría de Economía (SE) se los permita. La Hacienda San Cristóbal tiene varias promociones en Facebook. El hotel ofrece promociones en reservaciones para cuando termine la cuarentena. En su página web es posible reservar cuartos a partir del mes de junio. En días recientes la compañía también promovió sus espacios para eventos sociales, como paquetes para despedidas de soltera que incluyen coctelería de autor, alberca climatizada, entre otros servicios de alta gama. Las campañas de redes sociales de las empresas ubicadas al interior del Centro Fox tienen otro rasgo en común: atienden a la convocatoria de eventos colectivos. La SSA propone la reapertura de las actividades en tres etapas en las que se prevé hasta el 1 de junio el reinicio de las de tipo social. La Hacienda San Cristóbal ya tiene preparadas varias promociones para esa fecha. El jueves, en su cuenta de Facebook abrió una promoción para obsequiar dos horas adicionales en la contratación de servicios para eventos. Aunque el Centro Fox ya contempla estos eventos para junio, todavía resta que se determinen acciones en el Gobierno de Guanajuato para reiniciar las actividades de tipo social. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato, se sumó a la iniciativa de Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) para reiniciar actividades hasta que se observe que el número de contagios ha descendido y que "se den los protocolos sanitarios para hacerlo con seguridad". HERENCIAS FAMILIARES En el rancho Fox las actividades primarias no se detuvieron con la contingencia sanitaria. La empresa Xtra Congelados, S.P.R. DE R.L., de la que es socia Organización ALTEX, S.C. y que se encuentra en las inmediaciones del Centro Fox, realizó una campaña de reclutamiento a través de redes sociales y bolsas de trabajo digitales. La empresa se dedica a la producción de vegetales congelados y de acuerdo con la investigación de Raúl Olmos y Valeria Durán, publicada en el libro "Fox, negocios a la sombra del poder", los hermanos del expresidente continúan como socios de una parte de la empresa. Durante la contingencia sanitaria el sector primario no se detuvo, los jornaleros continuaron siendo reclutados por este tipo de empresas en todo el país.