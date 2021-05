"Fox es un traidor a la democracia por avalar fraude en 2006"

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al exmandatario Vicente Fox Quesada un traidor a la democracia que avaló y respaldó el fraude electoral del 2006.

"Desde 1929 hasta el 88 un partido en la presidencia, décadas, y empezamos a dar los primeros pasos y el fraude del 88 y el del 2006, y fíjense la paradoja, quien llega por primera vez a la presidencia desde la oposición en el 2000, se convierte en un traidor a la democracia que avala, respalda e impulsa el fraude en 2006".

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario señaló que hasta 2018, por decisión de los mexicanos es que él llegó a la presidencia, por lo que su gobierno está obligado a acusar actos que vulneren la democracia en el país.

"Si yo viniera de la administración pública, de ser dirigente, de político, legislador, si no viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia pues entonces me quedaría callado, si yo fuese como los otros, si yo soy un dirigente que ha luchado siempre por la democracia, que he padecido de fraudes, ¿cómo siendo presidente me voy a callar? y voy a hacer cómplice del fraude, de ninguna manera y todos los ciudadanos debemos ayudar, para legar un sistema democrático, establecer hábito de democracia".

Al ser cuestionado acerca de si las denuncias contra candidatos a la gubernatura de Nuevo León no implican una interferencia en el actual proceso electoral, el mandatario afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá decidirlo, sin embargo, reiteró que todo acto que vaya contra la democracia será denunciado desde su gobierno.

"Que ellos lo decidan, yo creo que no, que es mi obligación denunciar el fraude y de todos los ciudadanos, todos, todos, es un mal que aqueja a la nación y al fraude electoral".