"Fox es un zángano, flojo y mantenido"

CIUDAD DE MÉXICO.- Adán Augusto López Hernández advirtió a Vicente Fox que se tendrá que "aguantar" porque la pensión de Adultos Mayores y demás programas sociales se garantizarán en el próximo gobierno

Luego de referirse a él como "la chachalaca grandota de Guanajuato" y calificarlo como "un zángano, flojo y mantenido", este domingo en Zumpango, Estado de México, el aspirante presidencial de Morena recordó que el expresidente pidió a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, que quiere que regrese la pensión para expresidente y que desaparezcan los programas sociales, incluida la pensión para los adultos mayores.

"Hay otro, pues creo que es hasta vecino de por acá, a ver si lo identifican, una chachalaca grandota de Guanajuato. Sí, Vicente Fox. Anda diciendo, que bueno que lo dejó por escrito, porque así no se va a poder desdecir de lo que dijo. Le dijo a su candidata que quiere que regrese la pensión para los expresidentes de la República y que desaparezcan los programas sociales, incluida la pensión para los adultos "porque los que reciben son unos...", señaló en su asamblea informativa.

"Yo no lo voy a repetir, porque yo no me atrevo a faltarle al respeto a ustedes. Ustedes son un pueblo noble, trabajador, dedicado, entregado y comprometido. El zángano, el flojo, el mantenido es él, Vicente Fox, ya no va a tener para su cocol".