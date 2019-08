Fox hace un "llamado urgente" a votar contra AMLO en 2021 para "evitar la catástrofe" (VIDEO)

El ex Presidente Vicente Fox compartió un mensaje en video a través de sus redes sociales en el que hizo un llamadoa los mexicanos para votar en contrade Andrés Manuel López Obrador y su partido en 2021 y así evitar que "la catástrofe se repita".

En la grabación compartida en su cuenta de Twitter, Fox Quezada recordó que en sexenios pasados nuestro país ha vivido situaciones que han detenido su crecimiento, situación que, según él, esta a punto de repetirse con López Obrador.

"Hay que escuchar este mensaje sólido que nos recuerda ese pasado nefasto por el cual pasó nuestro país y lo cual detuvo a nuestro país de llegara su grandeza. Hoy la historia está a punto de repetirse", señaló.

Fox calificó al Presidente López Obrador como un lider mesiánico y populista que busca modificar las formas que han llevado a nuestro país a tener historias de éxito, por lo que hizo un llamado para evitar que "la catástrofe se repita".

"Volvemos a tener un lider mesiánico, populista, un falso profeta, que pretende transformar y cambiar las realidades exitosas que nuestro país ha construido en el pasado. En nuestras manso esta evitar que la catástrofe se repita, en nuestras manos esta construir un México y un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos", aseveró.

En su mensaje, Fox Quezada pidió a los mexicanos votar en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los próximos comicios de 2021, esto con el fin de regresar a México a una situación democrática y con un equilibrio de poderes.

"Escuchen por favor este mensaje, nos recuerda lo que debemos evitar y nos señala el camino y la ruta a recorrer. 2021 es la fecha, todos presentes, todos con ese gran amor que tenemos a nuestro país vamos a regresar a una situación democrática, a un equilibrio en los poderes, a un régimen de Gobierno que comparta y comprometa el trabajo de todas y todos los mexicanos", apuntó.

Finalmente, el ex mandatario aseguró que su intención no es dividir más a la sociedad entre los que tienen y los que no tienen, por lo que se comprometió a que cada mexicano tendrá lo que merece gracias a su trabajo.

"No queremos divisiones otra vez, no queremos separar a los que tiene con los q no tienen, todos vamos a hacer que todos tengan lo que se merecen con su trabajo y con su esfuerzo. Te agradezco escuchar este mensaje, Viva México ", finalizó.