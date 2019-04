Fox plantea legalizar marihuana para frenar violencia y crear empleos

"Se ha hablado mucho en el nuevo gobierno de pacificar al país. Esta (la legalización) es la forma; no es el Ejército, no son los garrotazos. La fórmula es legalizar para ir dando pasos para reducir la violencia", dijo Fox al inaugurar el CannaMexico World Summit 2019, en el rancho San Cristóbal del central estado de Guanajuato.



"Esa es la razón por la que me he metido de lleno como activista desde hace más de 10 años: (La legalización) es una solución trascendente, importante para el tema de la violencia. Por eso se debe meter todo el músculo para pacificar al país", consideró.



Fox adelantó que en su propiedad instalará pronto un invernadero para sembrar marihuana. Insistió en que la industria del cannabis es la oportunidad para que México dé un salto cuántico y se convierta, junto con Canadá, en potencia productora y exportadora que al mismo tiempo pueda generar paz y tranquilidad.



Durante el primer trimestre de este año se registró la cifra más alta de homicidios en México desde 1997, cuando se iniciaron los registros, con 8.493 asesinatos, unos 93 cada día y un incremento de 9,7 % respecto de los primeros tres meses de 2018, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Para reducir los índices de violencia e inseguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una Guardia Nacional, su principal apuesta, la cual estará integrada por policías y militares en funciones de seguridad pública, aunque también se ha avanzado en la legalización de la marihuana.



En octubre de 2018 la Suprema Corte de México amparó a tres ciudadanos que se habían quejado de la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la Ley General de Salud, que específicamente prohíben la producción, el transporte y el consumo de la marihuana.



Los ministros del máximo tribunal determinaron que en efecto los artículos vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad.



Con ese fallo se acumularon las cinco sentencias requeridas para generar jurisprudencia, por lo que en adelante los jueces del país deben decidir conforme al criterio de la Suprema Corte.



Aunque el camino está allanado, la venta y el consumo de la marihuana más allá de cierta cantidad siguen estando prohibidos en México, por lo que cualquier persona que desee fumarla debe andar por el camino de los tribunales.



En el Senado legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador y la fuerza mayoritaria, presentó el 8 de noviembre de 2018 una iniciativa para regular la producción, la venta y el consumo de la marihuana, que se prevé sea discutida a mediados de este año.



Mientras México avanza en la legislación, empresarios se preparan para incursionar en el negocio de la producción y comercialización de la marihuana, una industria multimillonaria en la que Canadá es punta de lanza ya que el consumo está permitido, tanto para uso medicinal como para el recreativo, en todo el país.



Fox celebró los pasos que dio Canadá y urgió a que México siga por el mismo camino. Estados Unidos, dijo, ha avanzado con algunos gobiernos locales y en ciertas regiones, pero no en todo el país.



El CannaMexico, que promueve por segundo año consecutivo el exmandatario mexicano, reúne a unos 1.200 asistentes para hacer negocios y escuchar a expertos hablar sobre los avances científicos y médicos que involucran a la marihuana.



El neurólogo y director de Instituto Internacional de Cannabis y Cannabinoides (ICCI, por sus siglas en inglés), Ethan Russo, abrió la jornada de ponencias.



El experto sobre dónde estamos y hacia dónde vamos en la industria de la marihuana dijo que el cannabis combinado con quimioterapia aumenta la supervivencia de los pacientes de cáncer, y que el cannabidiol, activo químico de la hierba, ataca la ansiedad pero no la produce, así como tampoco genera adicción.