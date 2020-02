Fox se anuncia como ponente en convención sobre cannabis en Monterrey

El próximo 26 de febrero se realizará la Convención Cannábica. La nueva economía de México: Cannabis, en el Planetario Alfa, de San Pedro Garza García, en Nuevo León, donde el expresidente Vicente Fox estará como ponente.

A través de un video compartido en redes sociales, Fox Quesada llamó a asistir al evento, el cual espera la asistencia de unas 400 personas con interés en incursionar en negocios que podrían generarse con una eventual regulación o legalización de la marihuana.

Fox afirmó que la convención "es de interés para todos nosotros, está a punto de aprobarse ya la nueva ley que aprobaría el uso médico y recreacional (de la cannabis)".

El exmandatario dijo que estará presente en el evento y que para entonces espera que haya grandes noticias de parte de la aprobación legal y jurídica del uso de la cannabis en México, dijo el ex presidente, y añadió que con la regulación México se pondrá al día.

De acuerdo con Vicente Fox, si se regula el uso, consumo y producción de la marihuana, se generará una nueva industria. "Todos ustedes y todos nosotros nos podemos convertir en empresarios, en agricultores, en productores de todos estos medicamentos ya aprobados en varias partes del mundo", comentó en el video.

Jorge Morales, director de Desarrollo de Somoke Paradise, empresa que organiza la Convención Cannábica, mencionó que además de Fox estarán como ponentes Mayela Benavides, madre de Grace, una niña que mejoró sustancialmente sus problemas de crisis epilépticas con el uso de aceite cannabidiol.

Asimismo, estarán Lorena Beltrán, Santiago Barragán, Richard Mattenberger y Diego Figueroa, quienes hablarán a los asistentes sobre situación legal de la sustancia en México, cannabis medicinal, tendencias en la industria, oportunidades de negocios y para ofrecer testimonios.

Jorge Morales afirmó que para el jueves ya se habían agotado los boletos VIP, con un costo de mil 500 pesos, y sólo quedaban boletos para el área de general, de mil pesos cada uno, y serán unos 400 empresarios de la entidad y otras partes de la República, e incluso del extranjero, los que compraron boletos para asistir.

La temática que se abordará es sobre la nueva economía que con la regulación de la cannabis habrá en el país, pues se generarán muchas áreas de oportunidad en la industria textil, que pueden ir desde la industria del vestido, partes de automóvil, fabricación de bloques de ladrillo para construcción de casas y en los aspectos medicinal, gastronómico y científico, expuso Morales.

Citó que el cultivo y la industrialización de esta sustancia en Estados Unidos ya está generando ingresos por miles de millones de dólares, además de generar miles de empleos.

Por ello, estimó que si en México se aprueba la regulación de planta, se marcará un parteagauas. Comentó que viene muy bien el tema, pues "en abril el Senado tiene que aprobar la iniciativa y ahorita lo que vemos es que todas las bancadas están a favor de la regulación".

El caso es que ya no se puede retrasar la discusión y en abril se tiene que decidir si se aprueba o no.

No obstante, aseveró, ya se pueden realizar legalmente actividades relacionadas con el negocio, pues por ejemplo, Paradise es de las primeras industrias establecidas legalmente en el sector de la marihuana.

Mencionó que tienen tiendas especializadas en derivados de la planta, como productos alimenticios, semilla de hemp, harina, fibra, productos de CBD (cannabidiol) que se regularon durante el gobierno anterior, que se emitieron unos lineamientos y siete empresas alcanzaron a regularizar ciertos productos.

Este nuevo gobierno quitó los lineamientos y ahorita Paradise tiene una alianza comercial con las empresas que alcanzaron a regularse.

En este momento, Paradise cuenta con 10 tiendas y este año espera abrir 60 en Monterrey, Ciudad de México y una en California.

Jorge Morales admitió que hay un estigma hacia la planta de cannabis y lo atribuyó a campañas de desprestigio por algunas empresas que verían afectados sus intereses económicos en las ramas farmacéutica y textil.

Consideró que en cambio la industria de la cannabis ayudaría a pacificar el país y puso como ejemplo que hay encuestas realizadas en California que arrojaron el dato de que al regular la cannabis se redujo el consumo de alcohol.