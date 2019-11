Fox y Noroña reaccionan a comentario de Llosa sobre AMLO

Durante la conferencia "El muro que tiraron las ideas" en el Museo Memoria y Tolerancia, el escritor peruano Mario Vargas Llosa declaró: "Me temo muchísimo que el populismo, que parece la ideología del actual presidente de México, nos conduzca otra vez a la dictadura perfecta".

Tras el comentario, el expresidente Vicente Fox Quesada reconoció lo "atinado" que fue el comentario que realizó el Nobel de Literatura 2010 y destacó la experiencia del escritor en temas de política de América Latina. Fox aseguró que "México está en peligro con López (Obrador)" y pidió no dejarse engañar con "pan y circo".

Por su parte, el legislador Gerardo Fernández Noroña también se unió a la conversación con una postura opuesta a la del exmandatario. A pesar de considerarlo un "extraordinario escritor", Fernández Noroña afirmó que es un "pésimo político" y remató su publicación asegurando que el autor de "Tiempos recios" es un "cretinazo políticamente hablando".

Durante la conferencia que dictó en el Museo Memoria y Tolerancia, el escritor Mario Vargas Llosa también expresó su admiración por México y los deseos que tiene por este país.

"Tengo mucha admiración por México y quisiera que jugara un papel absolutamente importante fundamental como el gran país que es en América Latina y mucho me temo que este gobierno esté retrocediendo a México, que comenzaba a salir de esa dictadura perfecta", señaló.