Fracasó cruzada de Peña contra la obesidad: Ssa

La estrategia nacional contra la obesidad y la diabetes lanzada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no reportó logros ni entregó un informe detallado sobre el uso de recursos, por lo que la Cuarta Transformación las combatirá desde cero.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó a EL UNIVERSAL que no hay una señal clara de en qué porcentaje disminuyeron esas enfermedades durante la gestión pasada.

Lamentó que a tres años de que se emitió una alerta epidemiológica, no se hayan implementado políticas públicas para erradicarlas.

"Este gobierno plantea acciones inmediatas como el nuevo etiquetado de alimentos", un mecanismo para que los consumidores reconozcan los productos que no son saludables, dijo.

Aseguró que los legisladores de la Comisión de Salud aprobaron por consenso un dictamen de una propuesta de modificación a la Ley General de Salud y a otras, para que se establezcan criterios mínimos de advertencia, el cual irá al pleno para votación el 1 de octubre.

Sin embargo, reconoció que el principal problema que enfrenta ese modelo es la resistencia de la industria, la cual argumenta que la medida puede provocar una pérdida económica para el país.

"Hasta ahora no han mostrado evidencia científica de afectaciones económicas o desempleo por este etiquetado, lo que sí ha pasado en [otros] países es que los fabricantes reformulan sus contenidos para que sean más saludables".

El funcionario de la Secretaría de Salud añadió que también se realizará una revisión del reglamento de publicidad, con el fin de eliminar anuncios engañosos.

Anunció el relanzamiento de un convenio entre la Secretaría de Salud y la de Educación Pública, para garantizar entornos saludables en las escuelas, mismo que existe desde 2010; sin embargo, no se cumple en su totalidad.

"Somos el único país que sin estar en estado de desastre social catastrófico (...) no sólo no hemos aumentado nuestra esperanza de vida al nacer, sino que se ha reducido, y en eso se relacionan directamente el sobrepeso, la obesidad y la diabetes", mencionó.