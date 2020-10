Fraccionamientos de Mérida permanecen inundados

Después de tres días del paso del huracán "Delta" por tierras yucatecas, varios fraccionamientos y viviendas de cinco comisarías y del sur de la ciudad, continuaban inundadas.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Mérida, esto tiene relación con el "rebose" de los mantos freáticos en la ciudad. Esto, debido a la gran cantidad de agua que ha caído en las últimas semanas por las tormentas tropicales Cristóbal, Amanda, Gamma y, finalmente, el huracán Delta.

El Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, José Luis Martínez Semerena, informó que en cinco comisarías de la ciudad unas 100 viviendas resultaron afectadas con el meteoro.

"La gente no tiene ni dónde dormir, porque el agua les llega a la cintura", dijo.

Señaló que, ante la desaparición del Fonden, las autoridades municipales ignoran los mecanismos mediante los que el gobierno federal pensará colaborar con las autoridades estatales y municipales para auxiliar a los damnificados del huracán Delta.

En tanto, se han movilizado pipas para desazolve del agua, una labor que estiman que durará entre cuatro y siete días más.

"Mérida prácticamente está bajo agua", admitió Martínez Semerena.

En el Fraccionamiento Las Américas, al norte de la ciudad, la situación es peor, pues no cuentan con fosas sépticas y drenaje colectivo rebosó.

Lo mismo en colonias del sur de Mérida, donde viviendas paupérrimas necesitarán reparación y en otros casos, reconstrucción total.

Nuevos reglamentos

A raíz de las inundaciones ocurridas en Mérida por el paso de la tormenta tropical "Gamma" y el huracán "Delta", es muy probable que deba cambiarse el reglamento y las normas establecidas para la construcción en la ciudad y que obras y plazas comerciales como las que se inundaron en esta ocasión no puedan ser construidas.

Martínez Semerena, mejor conocido como "Primo", manifestó que tras el rebose de los mantos freáticos en la ciudad, que provocó inundaciones en varios fraccionamientos, se hará necesario valorar si es conveniente continuar con los mismos reglamentos y normas de construcción o no.

"Las inundaciones en la ciudad, el rebose de los mantos freáticos, es una situación sin precedente en Mérida, por lo que a partir de lo ocurrido hay que pensar cómo se deberá trabajar ahora en la construcción en la ciudad", advirtió.

Indicó que es probable que ya no deban hacerse estacionamientos subterráneos o pasos a desnivel, debido a la situación que tiene el manto freático en la ciudad.