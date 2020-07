Francisco Labastida pide a priistas no distraerse con el caso Lozoya

El excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, llamó a los priistas "a no irnos con los distractores de los problemas, como los actos de corrupción que realizó el exdirector de Pemex (Emilio Lozoya Austin)".

Pareciera que sí cometió delitos y "lo tienen que castigar debidamente. Por supuesto que sí, pero ese no es el problema fundamental del país".

El exgobernador de Sinaloa y exsecretario de Estado participó en el foro "Líder", que trató el tema de "Economía y democracia en México".

Al inicio, el exembajador de México en Portugal saludó como hermanos al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros; a la senadora Beatriz Paredes Rangel; y al exlíder nacional del partido, Manlio Fabio Beltrones.

A juicio de Labastida Ochoa, los problemas principales de país son el gran crecimiento en la pobreza, desempleo y el continuo aumento de la inseguridad pública.

"Importa salir con los menores costos sociales de esta crisis, generada por el Covid-19 y sentar las bases para que lo que estamos viviendo en problemas de salud, corrupción, desempleo, pobreza extrema, violencia se vaya mitigando y crecer de manera acelerada, justa y equitativa en el futuro", expresó.

Expuso que el PRI se debe deslindar "de los hechos de corrupción" y recuperar credibilidad del partido con la población.

Expuso que el panorama económico y sanitario "es inédito en el país y el mundo (...) Lo que le ocurra a la economía va a ser producto del tratamiento que le demos a la salud pública, a esta pandemia que debe ser la prioridad del país".

También se pronunció por ajustes en la política económica, ya que según dijo, no encuentra "consistencia a que se impulsen los proyectos como la refinería (de Dos Bocas) y el Tren Maya, cuando tenemos necesidades insatisfechas como las que tenemos en salud".

A la cuestión del papel de la democracia en el contexto de la pandemia, el sinaloense dijo que es "vital, fundamental, como pocas veces en la historia se ha jugado".

También hizo hincapié en el respeto a la diferencia de opiniones, la libertad de opinión, de expresión, de difusión de las ideas y en la democracia, lo que afirma "es equilibrio de poderes que sólo lo tenemos en una parte del poder Judicial".

Hoy en México "hay una alta concentración del poder público", y en este caso "es fundamental que en las elecciones del 2021 se logre que un partido no tenga la mayoría en las dos cámaras y la pluralidad de los otros partidos tengan la mayoría de Diputados".

Este objetivo, expuso, es "muy difícil conseguirlo porque la oposición está desarticulada salvo en muy honrosas excepciones".