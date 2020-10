Francisco Martín Moreno ofrece disculpa por metáfora de "quemar a morenistas"

A través de redes sociales, el escritor Francisco Martín Moreno compartió su participación completa en un programa de radio y acusó que se difundió una versión "dolosamente editada" de su análisis sobre la desaparición de los fideicomisos públicos, que, dijo, constituye un atentado contra la nación.Ofreció una disculpa por la metáfora literaria impropia de las redes y sostuvo que se ha opuesto a la violencia y ha defendido también los derechos humanos.En redes sociales se difundió la parte del análisis en el que el que se escucha decir al historiador: "Yo por eso propongo, que si se pudiera regresar a la época de la inquisición, yo colgaba a cada uno, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino"."Quien vote por Morena el año que entra, será también un traidor a la patria, porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas", añadió.Asimismo, Francisco Martín Moreno señaló en su intervención con el periodista Pedro Ferriz de Con, que en la historia de México no se había encontrado con un presidente "absolutamente cruel"."Parece ser que le produce un gran placer, la destrucción, ya no sigas de los fifís ni de los pirruris, sino de la gente de escasos recursos. A él no le duele que 12 millones y medio de mexicanos se hayan quedado sin ingresos en el mes de mayo ni que se pierdan un millón de empleos."Él, cuando pasan estas cosas, lo que hace es meterse en el avión presidencial y enseñar los lujos, cuando tenemos un drama verdaderamente terrible en este país", dijo.