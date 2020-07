Frases clave en el mensaje conjunto de AMLO y Donald Trump

En su primer mensaje conjunto ante medios, en los discursos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense, Donald Trump, destacaron algunas frases.

En ellas se rescata la relación de amistad, política y comercial entre México y Estados Unidos.

Como anfitrión el primero en ofrecer su discurso fue el mandatario norteamericano Donald Trump, quien dijo sentirse conmovido de que la primera visita de Estado de López Obrador sea Estados Unidos.

"Tenemos una relación sobresaliente, señor presidente estamos conmovidos de saber que ésta es su primera visita al extranjero desde asumir su mandato, es un honor de saber que su primera visita es a la Casa Blanca", expresó al iniciar su mensaje.

Agregó, "la gente le apostaba en contra a esta relación pero jamás ha sido más estrecha, más cercana, hacemos un trabajo magnífico juntos, compartimos amistad, relación sociedad, nuestra relación se basa en confianza mutua y honramos la gran dignidad de ambas naciones".

Acerca de la comunidad migrante manifestó, "Nos une el comercio la historia la familia, la fe Estados Unidos alberga a 36 millones de ciudadanos mexicano-americanos que fortalecen nuestras iglesias, comunidades y colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación, además son grandes hombres y mujeres comerciantes que conforman un gran porcentaje de propiedad de negocios, son sumamente exitosos, son como usted señor presidente, grandes negociantes".

En relación al T-MEC destacó, "hoy celebramos la histórica victoria que logramos juntos hace unos cuantos días y T-MEC [...] ahora puede proteger a los trabajadores de ambas naciones, este acuerdo histórico va a expandir la creación de empleos, vamos a regresar a construir, somos beneficiarios, somos ya quienes están viendo los grandes frutos porque este es el acuerdo comercial de mayor magnitud y le va a llevar prosperidad a nuestros trabajadores de México, EU y Canadá".

Sobre el trabajo entre ambos países sobre seguridad dijo: "Nuestros gobiernos también están en estrecha cooperación para eliminar el trasiego de estupefacientes y de armas entre los países y para detener la trata de personas, estamos esforzándonos para combatir a los cárteles, el contrabando, para tener leyes migratorias que realmente protejan a la población, realmente estamos teniendo resultados significativos en la frontera sur".

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su visita obedece a la entrada en vigor del T-MEC, el cual dijo, representa un gran logro en beneficio de las tres naciones.

"El nuevo tratado busca revertir este desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas".

"No se trata de cerrarnos al mundo, si no aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así como la aplicación de una nueva política de cooperación para el desarrollo", manifestó López Obrador.

En su discurso el mandatario mexicano destacó "ciertamente en la historia de nuestras naciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos de cooperación y de convivencia".

Sobre las críticas a su visita a Estados Unidos señaló: "Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque, como ya lo expresé, es muy importante la puesta en marcha del Tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos".

Al concluir su mensaje, López Obrador expresó su agradecimiento al pueblo de Estados Unidos y a su homólogo estadounidense Donald Trump.

"Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que, por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto".