Frases del mensaje de AMLO en el zócalo capitalino

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje a la ciudadanía en el zócalo de la Ciudad de México como parte de la conmemoración del primer año de su triunfo electoral. El Gran Diario de México rescata algunas de las frases más importantes que pronunció en su discurso el mandatario la tarde de este lunes.

- "Hoy, a 12 meses exactos de esa hazaña colectiva, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso de no fallarle al pueblo de México. Venimos a rendirles cuentas con absoluto apego a la verdad. Con lo conseguido en siete meses bastaría para demostrar que el cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo".

- "Siempre he pensado que la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, pero ahora son tiempos de hechos, no de palabras, como decía el revolucionario mexicano que más admiro, el general Francisco J. Múgica".

- "Empiezo por informarles que ya no se tolera, ni se permite la corrupción desde la Presidencia de la República. Están prohibidos el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen".

- "Estamos por definir si se constituye en México una empresa para producir fertilizantes que actualmente estamos importando, se están haciendo rigurosos análisis de costo beneficio porque en la compra de las plantas existentes hubo muchos y evidentes hechos de corrupción".

- "Ha quedado prohibido el uso de semillas de maíz transgénico. También, aunque sea polémico, tenemos que actuar de manera consecuente: no vamos a explotar hidrocarburos mediante la práctica de fracking".

- "Porque ustedes lo decidieron, se canceló a construcción del Aeropuerto de Texcoco por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia. El espacio donde se iba a construir se convertirá en un parque ecológico y se rescatará el Lago Nabor Carrillo entre otras acciones".

- "A más tardar este mes comenzarán los trabajos del Aeropuerto General Felipe Ángeles de Santa Lucía. Se ha demorado el inicio de esta obra, ya tenemos todo el proyecto, porque nuestros adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos y estamos siendo cuidadosos en el proceso de autorización del estudio de impacto ambiental con el propósito de no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal".

- "No se tolera, que se oiga bien, la tortura ni ninguna otra violación a los derechos humanos, estamos dedicando tiempo y recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia. No descansaremos hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa".

- "Ni el Ejército ni la Marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo. Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada. Ya no se permiten razias ni masacres ni la desaparición de personas. El Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos".

- La Guardia Nacional "inició ayer operaciones para atender 150 regiones del país con 70 mil elementos. Aquí quiero agradecer en el Zócalo, de todo corazón, el apoyo y la lealtad de los soldados y marinos que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos y con el uso adecuado, regulado, de la fuerza pública".

- "Hace unos días superamos una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación en la ley de la materia, sin violar derechos humanos".

- "Reitero, para que nadie se confunda: no luchamos para construir una dictadura, luchamos para construir una auténtica, una verdadera democracia. Estamos a favor del diálogo, de la tolerancia, de la diversidad y del respeto a los derechos humanos".

- "Se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hice en esta Plaza hace 7 meses. Posiblemente nunca al inicio de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo. Sin embargo tenemos pendientes, por ejemplo falta mejorar, ya hice el ofrecimiento pero falta que se cumpla, mejorar el sistema de salud, mejorar más la economía y todavía se mantienen los mismos niveles de violencia que heredamos del antiguo régimen aunque estoy seguro que pronto obtendremos más y mejores resultados"

- "A 7 meses de haber iniciado el gobierno les puedo expresar con sinceridad que me siento optimista. Pienso, amigas y amigos que este mismo año, a más tardar en diciembre terminaremos -van a decir que no se puede, sí se puede- este mismo año quedarán construidas las bases para la transformación política de México".

- "Les confieso que mi activismo, mi loca pasión tiene un fundamento racional aunque no lo piensen así mis adversarios. Considero que entre más rápido consumamos la obra de transformación más tiempo tendremos para consolidarla y convertirla en hábito democrático, en forma de vida y forma de gobierno"

- "Creo que debemos trabajar de prisa y con profundidad porque si desgraciadamente regresara al poder el conservadurismo faccioso y corrupto, -toco madera- ni siquiera en esa circunstancia podrían nuestros adversarios dar marcha atrás a lo establecido y ya logrado en beneficio del pueblo".

- "Este proceso no tiene retorno. Ni un paso atrás. Nada de titubeos o medias tintas. Una cosa es actuar con prudencia, evitar la confrontación y garantizar las libertades que son sagradas y otra cosa muy distinta es la indefinición".

- "Nosotros somos auténticos, pacifistas y transformadores al mismo tiempo. En la defensa de las causas de la honestidad, la justicia y la democracia no somos moderados, somos radicales".