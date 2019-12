Fraude en Facebook. ¿Realizaste una compra y te bloquearon?

En víspera del día de Navidad mexicanos se apresuran a hacer las compras de los regalos que no realizaron con anticipación. Una de las redes sociales más importantes del mundo, creada por Mark Zuckerberg, ofrece a sus internautas Facebook Shopping, en dónde puedes adquirir productos de todo tipo, desde gorros navideños hasta electrodomésticos.

Existen perfiles en Facebook utilizados para eCommerce (venta de productos por internet), algunos ofrecen, como seguridad para los internautas, referencias de compras para que el consumidor se sienta más seguro de adquirir un producto. Otros perfiles de Facebook solo ofrecen poder realizar la compra por medio de mensajes, los cuales ya están predeterminados para contestar las preguntas más frecuentes de los clientes. Es aquí donde empieza el fraude en la red social.

Los creadores del perfil de Facebook esperan a que el cliente haga contacto por medio de mensajes para preguntar por el producto, inmediatamente empiezan las preguntas automatizadas para elegir el artículo a comprar. Te hacen sentir seguro en la compra ofreciendo referencias y una supuesta dirección de la tienda. Te ofrecen envíos de paquetería para que puedas depositar en una cuenta bancaria para que supuestamente realicen el envío de tu producto.

Ximena, víctima de fraude, relató para EL UNIVERSAL que compró suéteres en la página "Epic Shop" en Facebook. Revisó las referencias de la tienda y accedió a hacer el depósito a una cuenta de Bancoppel a nombre de Silvestre Morales, al número de tarjeta 4169-1604-5721-9526.

Ximena acudió a una tienda de autoservicio a realizar el pago, mandó foto de su ticket de depósito a la cuenta de la página de Facebook "Epic shop", y el último mensaje que recibió decía: "Muy bien, alistaremos tu pedido para que te esté llegando lo más pronto posible".

"Pagué 800 pesos, ya con envío, de un descuento 3x2 de suéteres navideños, después fui bloqueada sin poder hacer algún reclamo de mis productos", declaró Ximena. Después del último mensaje que recibió fue bloqueada para no poder escribir en el perfil ni mandar mensajes. Solo pudo denunciar la página.

"Sentí confianza por las referencias y por los más de 20 mil seguidores que tiene el perfil". Ximena como muchas otras personas ha sido, de la misma manera, víctima de fraude en Facebook. Facebook ofrece una "comunidad de ayuda", en donde usuarios denuncian las páginas en las que han sido víctimas de fraude.

La policía cibernética pone a disposición de la ciudadanía el número 52425100 ext 5086 para realizar una denuncia sobre fraude cibernético. La ciber policía recomienda utilizar para una compra segura, evitar realizar pagos anticipados, no dar datos personales, verificar la autenticidad de sitio web, entre otras estrategias para no caer en un fraude.