Frenan en Senado consulta sobre Ingreso Básico Universal

Con 16 votos a favor y 11 en contra, Morena y sus aliados pararon en comisiones la petición de 43 senadores, la mayoría de oposición, para llevar a consulta popular la propuesta de establecer un Ingreso Básico Universal para quienes perdieron su empleo o vieron disminuidos sus ingresos a raíz de situaciones como la pandemia por Covid-19.

En reunión de las comisiones unidas de Gobernación y de Hacienda, los senadores aprobaron el dictamen que rechaza por improcedente la solicitud de consulta que presentaron los legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y uno de Morena el pasado 15 de septiembre.

El argumento de los senadores morenistas fue que la consulta no sería constitucional puesto que en la Constitución mexicana se establece que no se pueden someter a este proceso los derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente.

"Plantear ir a una consulta es buscar politizar el tema. En todo caso, si está en una comisión ésta debe hacer propuestas avaladas por el Senado y, en todo caso, turnarlas a la Cámara de Diputados que es la que elabora el presupuesto, no nosotros. Sí hay una ruta, pero la ruta no es la consulta; tiene que ver con el presupuesto, elaborar propuestas o programas. Estamos en un país con problemas económicos, es un país que no tiene ingresos", señaló el senador José Narro Céspedes (Morena).

El pasado 15 de septiembre, 43 senadores presentaron una solicitud para hacer consultar sobre popular sobre el ingreso básico universal. La pregunta que propusieron los legisladores planteaba:

"¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del Covid-19?".

Los senadores de la oposición —principalmente del PAN y del PRI— que forman parte de las comisiones que discutieron el dictamen, argumentaron que sólo se debía debatir y votar la trascendencia de la pregunta que plantearon; es decir: si repercute en la mayor parte del territorio nacional e impacta de manera significativa. El análisis sobre su constitucionalidad, argumentaron, correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Estamos buscando que nazca el derecho. Si la gente dice que sí, tendremos que debatir a quiénes (se les entregan los apoyos), cuánto y por cuánto tiempo. Será fruto del debate legislativo, pero ahorita la pregunta es que nazca el derecho. Pongámosle al final coma, respetando el proceso de aprobación presupuestal, pero no le saquemos la vuelta a la consulta de que se apoye o no a la gente. Si no la quieren apoyar, díganlo con valentía: que le tienen miedo al presidente, ¿que no hay dinero? Les decimos de dónde", retó Damián Zepeda, de Acción Nacional.

Justo en la comisión anterior, se aprobó la procedencia y trascendencia nacional de la pregunta de la consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores morenistas argumentaron que el pueblo mexicano tiene el deseo de expresarse y hambre de justicia. De esta manera, en la sesión de este miércoles el pleno de la Cámara Alta debatirá y votará la consulta popular que será remitida a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.

Al debatir la aprobación o rechazo del dictamen, los legisladores de oposición argumentaron que se debe permitir que los mexicanos decidan si quieren o no que se genere una política pública para apoyar a las personas afectadas por crisis similares a la del coronavirus.

"Si verdaderamente tienen la convicción de que, por un lado, la ciudadanía debe participar en decisiones gubernamentales mediante consultas públicas y que, por otro lado, reconocen que estos 12 millones de mexicanos necesitan de un mayor apoyo de las acciones de gobierno, entonces sean congruentes. Cambiemos la pregunta, pongamos otro texto en la mesa. Que no les de miedo que adolezca de constitucionalidad", dijo Claudia Ruiz Massieu (PRI).