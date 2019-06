Frenan paso de los centroamericanos

Tapachula, Chis.- Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), apoyados por la Policía Federal, Guardia Nacional (GN) y por la Secretaría de Marina (Semar) frenaron este miércoles el avance de más de mil 200 inmigrantes centroamericanos que ingresaron a territorio mexicano.

La caravana, integrada por mujeres y sus hijos, jóvenes y adultos, provenientes de Honduras y El Salvador, pernoctaron en Tecún Umán, Guatemala, fronteriza con México, la noche del martes y por la mañana atravesaron el puente fronterizo Rodolfo Robles. Por más de seis horas caminaron por la carretera que comunica a Ciudad Hidalgo con Tapachula.

Mientras avanzaban, un contingente de más de un centenar de policías federales, encabezados por el INM, con autobuses y camionetas, alistaban una valla humana para interceptarlos. A las 13:30 horas, la caravana, que partió de la terminal de San Pedro Sula, Honduras, el pasado sábado, se topó con los oficiales.

Un agente migratorio les indicó que no podían avanzar, debido a que se encontraban en México como ilegales y los invitó a subir de forma voluntaria a los vehículos para que regularan su estancia.

"¡No!, estuve detenido en la [Estación Migratoria] Siglo 21 y nunca me dieron papeles, me deportaron a mi país. Ahora voy a pedir asilo a Estados Unidos", dijo un joven. "No pueden avanzar", insistió el oficial, mientras los inmigrantes suplicaban que los dejaran continuar. "Nosotros no queremos quedarnos en México, queremos ir a EU a pedir asilo, en nuestro país ya no podemos vivir, hay mucha inseguridad y no hay trabajo", suplicaron.