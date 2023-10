Frente Amplio defenderá fideicomisos del PJ, asegura Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- La virtual candidata presidencial de la alianza opositora aseguró que la pretensión de disolver dichos fideicomisos tiene un trasfondo político, pero también electoral, porque el mandatario no ha podido doblar al Poder Judicial

Tras condenar los ataques desde el gobierno y Morena contra el Poder Judicial, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, aseguró que la oposición acompañará desde la Cámara de Diputados a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura y a los jueces para defender los fideicomisos que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer para apropiarse los recursos.En entrevista al término de una reunión con mujeres, organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la virtual candidata presidencial de la alianza opositora aseguró que la pretensión de disolver dichos fideicomisos tiene un trasfondo político, pero también electoral, porque el mandatario no ha podido doblar al Poder Judicial."Porque no se dobla, porque hay una ministra presidenta que ha tenido las agallas de defender al Poder Judicial y ahora los quieren doblar por la vía del presupuesto. Creo que tenemos que dejar a salvo las pensiones de los trabajadores. Sé que se van a movilizar los trabajadores, tienen derecho a tener sus pensiones. Morena se debería de dar cuenta de que tener un aguinaldo digno es algo que puede tener un ministro, un juez", subrayó."Por supuesto que es electoral, por supuesto que tratan de decirle a los mexicanos y fomentan el odio. Yo prefiero tener jueces bien pagados, que sean absolutamente honestos, que sepan que se van a retirar algún día en su vida con una pensión honorable, a tener jueces que de alguna manera estén pensando en hacer su cochinito, como Sheinbaum para su campaña, para poderse retirar, ella para su campaña y ellos para su retiro", insistió.Xóchitl Gálvez criticó que Morena y el presidente López Obrador hablen de que los ministros y los jueces no merecen tener prestaciones, cuando son prestaciones ganadas por ley. "Entonces, nosotros vamos a apoyar y a defender a la Corte en su autonomía, porque, además, 15 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos lo resolvemos con el precio del petróleo", apuntó.