Frente Anti-AMLO no entrará al Zócalo por cuestiones sanitarias: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no se dejará entrar al Zócalo capitalino a los manifestantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) por un tema sanitario.

En videoconferencia de prensa, detalló que el pasado sábado no se les dejó entrar para evitar confrontaciones con un grupo de mujeres, sin embargo, se les brindó ambulancias, baños y carpas de salud ya que en semanas anteriores hubo contagiados entre los grupos que se manifestaron en el primer cuadro del Centro Histórico.

"El sábado hubo una confrontación (con un grupo de mujeres) por esa razón decidimos que cualquier manifestación llegará al Zócalo y en ese momento les pusimos dos ambulancias, una carpa de salud, les estamos dando el apoyo que requieran.

"La semana pasada hubo diversas manifestaciones en el Zócalo y tuvimos casos de Covid y se están tomando medidas sanitarias y por eso estamos conteniendo la entrada al Zócalo de la Ciudad".

Ideas del comunismo

La mandataria capitalina indicó que integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO tienen ideas de los años ochenta, ya que se quedaron con la ideología del comunismo, según declaraciones del líder de la organización, Gilberto Lozano, líder de la organización.

"Me llama mucho la atención el lenguaje (del dirigente) como que se quedaron por ahí de la Guerra Fría, se les olvidó que ya se cayó el muro de Berlín que ya la Unión Soviética no existe, se quedaron con un lenguaje de los 80s. Sí vale la pena escucharlos para saber cómo manifiestan su manera de pensar".

A pregunta expresa sobre que en el plantón en el Centro de la Ciudad de México, algunas casas de campaña colocadas sobre la avenida Juárez se encontraban vacías, Sheinbaum descartó que no se compactara el plantón pese a que tienen ocupada la ruta del Metrobús en Paseo de la Reforma.