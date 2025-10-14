logo pulso
Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Frente Nacional defiende maíz y granos con bloqueos en 17 estados

Afectados reportan bloqueos en 17 estados por defensa del maíz y trigo, generando impacto en la movilización diaria de toneladas de productos agrícolas.

Por El Universal

Octubre 14, 2025 01:51 p.m.
A
Frente Nacional defiende maíz y granos con bloqueos en 17 estados

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A través del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano realizan bloqueos carreteros y ferroviarios para defender granos básicos a fin de que se consideren como agricultura nacional y se saquen del libre comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los cierres de diversos tramos se registran en: Baja California, Chiuahua, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Michoacan, Jalisco, Guerreo, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro.

El Frente dijo que son "productores agrícolas, ciudadanos, empresarios y comerciantes" que se manifiestan en las entidades que producen el 50% de la producción de granos básicos.

"La demanda fundamental es que en el contexto de la revisión del T-MEC, los granos básicos deben de ser sacados del esquema comercial para que el precio de los mismos no continúe fijándose en la Bolsa de Chicago, cuya dinámica especulativa impone precios por debajo de los costos nacionales de producción, propiciando la descapitalización, el desplazamiento de los productores mexicanos y la profundización en la dependencia alimentaria", expusieron en un comunicado los manifestantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Consideraron que "ha llegado el momento de revertir estas políticas desastrosas, que se fincan en el núcleo duro de la ideología neoliberal. Es el momento en que la presidenta Sheinbaum debe de reconocer en los productores nacionales, una fuerza aliada frente a la guerra comercial que el país padece resultado de la desorbitada política arancelaria del gobierno norteamericano".

Desde la mañana, agroproductores afectados afirmaron que hay bloqueos por personas ajenas a Ferromex, en 3 puntos: Cuauhtémoc, Las Delicias y Jiménez. Cuauhtémoc y Bachimba.

Afectados aseguran que también hay toma de casetas en Sinaloa y afectaciones en Ciudad Juárez, por donde se mueven alrededor de 60 mil toneladas métricas diarias de maíz y trigo, entre otros productos adicional a granos.

