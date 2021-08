Frente Por La Familia se manifiesta en Congreso de Edomex contra propuesta de aborto legal

Ante la "alarmante" posibilidad de que en el próximo periodo extraordinario de sesiones, los diputados de la 60 Legislatura del Estado de México analicen la propuesta para la Legalización de la Interrupción del Embarazo, integrantes del Frente Por La Familia se manifestaron en una caravana que llamaron "Claxonazo" alrededor del Congreso estatal y frente al palacio legislativo.

Los representantes señalaron que los diputados buscan imponer una agenda que calificaron como "de la muerte y una agenda de ideología de género" y "debilitar a la familia", liderados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, "son iniciativas que se presentaron ante la Cámara de Diputados Federales y de Senadores, bajo el término nuevos derechos sexuales y reproductivos que no cuentan con ningún respaldo nacional ni internacional".

Expresaron que la iniciativa para legalizar la Interrupción del embarazo en el Estado de México, imponiendo a los Mexiquenses esta ideología, pues no ha sido sometido a una encuesta o consulta, para conocer la expresión de la mayoría.

"Les exigimos a las autoridades de los tres Poderes que sean defensores de la familia, pedimos que no haya más muertes. El Estado de México es pe vida, por eso vamos a hablar con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández ", añadieron.