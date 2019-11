"Frívolo", el abrazo de descendientes de Cortés y Moctezuma

Blanca Barragán Moctezuma, descendiente de Moctezuma Xocoyotzin, expresa su inconformidad por el abrazo protagonizado por Federico Acosta y Ascanio Pignatelli, que se llevó a cabo el 8 de noviembre como parte del documental que prepara Miguel Gleason, con motivo de los 500 años del encuentro entre Cortés y Moctezuma.

"No solamente no estoy de acuerdo (con el encuentro), sino que también me duele porque soy descendiente y mi sangre es muy mexica. A mí no me buscaron para participar en ese encuentro y soy descendiente legítima de Moctezuma Xocoyotzin. Es un tema sensible para quienes estamos dentro de la tradición oral y preservamos la tradición histórica, así como para los revisionistas que hemos estado luchando por la reivindicación de nuestros ancestros. Lo que hicieron se vio como un intento desesperado por atraer reflectores, no hubo nada genuino ni revalorizador por nuestra historia", declara Barragán Moctezuma.

El 8 de noviembre se conmemoraron los 500 años del encuentro entre Cortés y Moctezuma. Ese día, Miguel Gleason reunió a Federico Acosta, por parte de Moctezuma, y a Ascanio Pignatelli, por parte de Cortés.

El documental es realizado por Gleason y Muesart, colectivo multidisciplinario de historiadores, investigadores y antropólogos. Sin embargo, Blanca Barragán cuestiona el contenido del material y también a quien presentaron como representante de la familia Moctezuma.

"En la genealogía Moctezuma siempre ha habido oportunistas que buscan un beneficio cómodo, no por capricho les va a llegar el reconocimiento para una fundación. Me parece frívolo, seguramente mi abuelo se retorció al ver ese encuentro. (Además, Federico Acosta) Se presentó sin haber acreditado legalmente quién o qué grupo familiar le había autorizado y/o otorgado para representar y hablar de hechos inexactos o falsos que aluden a terceros", señala.

Blanca Barragán agrega que no sólo es descendiente sino que desde hace varias décadas ha trabajado para reivindicar el legado de la familia Moctezuma, entre ellas dice, están las gestiones para la repatriación de los aposentos de Moctezuma --incluido el penacho de Moctezuma-- e investigaciones que condujeron al hallazgo del testamento de Tecuixpo, hija del emperador azteca, en 1994, en el Archivo General de la Nación.

Aunado a esas actividades, Barragán Moctezuma es depositaria del archivo familiar de los Moctezuma, conformado por el testamento de Tecuixpo, la genealogía de antecedentes históricos, censos enfitéuticos, asuntos de orden legal con la corte española, actas de nacimiento y defunción del siglo XVI y escrituras, entre otros documentos.

Con motivo de los 500 años de la llegada de los españoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado a España y al Papa que pidan perdón por los abusos en la Conquista. Y hace unos días, el mandatario volvió al tema: "Apenas desembarcó en Veracruz, el conquistador Hernán Cortés, sin ningún fundamento legal, se autonombró alcalde. Fue el primer fraude". "Apoyo en ambos comentarios al Presidente. De hecho, es un tanque de oxígeno que diga que Cortés cometió el primer fraude porque tiene razón", dice Blanca Barragán Moctezuma.