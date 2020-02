Fucam elimina gratuidad en servicio

Ciudad de México.- La Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) no va a desaparecer, afirmó el director médico Carlos Alberto Domínguez Reyes, pero no podrá dar atención gratuita por falta de recursos; a pesar de ello, confía en alcanzar un acuerdo con la 4T para no afectar a las cerca de 8 mil 300 mujeres que atienden en distintas fases de tratamiento.

El especialista en Oncología detalló que en la actualidad tienen a 300 mujeres pendientes de radioterapia, 100 intervenciones quirúrgicas detenidas y 200 pacientes que necesitan medicamentos de alto costo, como trastuzumab; todas ellas serán referidas a centros médicos como el Instituto Nacional de Cancerología y los hospitales General y Juárez.

Indicó que el acuerdo que mantenía con el Seguro Popular consistía en que la fundación brindaba el tratamiento y el gobierno le pagaba una vez que corroboraba la atención, pero a la fecha no se ha concretado la firma de un nuevo convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar.

Asimismo, la fundación dio a conocer que sin un acuerdo de coordinación con el Insabi, agotó sus recursos para ofrecer atención gratuita "a la población más desprotegida del país", por lo que aquellas mujeres que estén a la mitad de su tratamiento, serán enviadas a otros hospitales.