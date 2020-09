"Fue ataque directo", asegura agricultor herido por GN en Delicias

Con dificultades para hablar y acompañado de sus tres hijos, Jaime Torres reapareció este miércoles tras permanecer 15 días hospitalizado debido a la agresión a balazos en la que falleció su esposa Yessica Silva y afirmó que fueron víctimas de un ataque directo. Jaime Torres confirmó que la Guardia Nacional les disparó por la espalda y descartó que ellos hubieran intervenido en el trayecto del convoy de las unidades oficiales o disparado a las mismas.

"Nosotros no estábamos armados", afirmó el viudo, al explicar que, poco después de la agresión, la Guardia Nacional seguía un vehículo con la leyenda "Sin agua no hay vida", misma que identificaba a los productores que participaron en la manifestación de la presa La Boquilla ese mismo día. "Vimos que las unidades estaban siguiendo a un carro con la leyenda nuestra y nos acercamos a ver qué ocurría, y de pronto nos comenzaron a disparar, recuerdo únicamente que sentí la espalda caliente", señaló el productor. Dijo además que tras la muerte de su esposa el panorama es complicado y ha sido difícil principalmente por sus hijos, a quienes apenas este martes por la noche pudo ver.

Javier Robledo, abogado y representante legal de Jaime Torres en el caso, informó que el Gobierno Federal ha intentado llegar a un acuerdo económico para la reparación del daño, no obstante, esa no es prioridad para la familia en este momento. "Nuestra gran urgencia y la de todos los ciudadanos es que se haga justicia por el homicidio de Yessica", explicó. De igual manera reconoció que la Federación ha estado pendiente de los gastos hospitalarios en todo momento, sin embargo señaló que no es momento de pensar en olvidarse de lo ocurrido por un monto de dinero sino que esperan que los elementos de la Guardia Nacional respondan por lo que hicieron a su familia.

En uno de los momentos más álgidos del conflicto entre los productores agrícolas del Chihuahua y el gobierno federal por el agua de las presas, la noche del martes 8 de septiembre fue tiroteada una pareja de agricultores que regresaba de la protesta que logró el retiro de elementos de la Guardia Nacional (GN) que custodiaban las válvulas del embalse La Boquilla. Ambas personas se dirigían a su casa cuando fueron acribilladas en las inmediaciones de una gasolinería. De acuerdo con testimonios, agentes de la GN abrieron fuego contra el vehículo. Yessica Silva murió en el lugar y Jaime Torres se reportó grave.



Blindan presa de donde extraen agua para EU

Al menos 200 elementos de la Guardia Nacional mantienen un fuerte operativo de seguridad en la presa Las Vírgenes, de la cual se sigue extrayendo agua para el pago del tratado a Estados Unidos. Las inmediaciones de la presa Francisco I. Madero, mejor conocida como Las Vírgenes, ubicada en el municipio de Rosales, se ha convertido prácticamente en una base militar. Un centro de mando, helipuerto, dos zonas de defensa con barricadas y alambre de púas, así como áreas de descanso y grupos de vigilancia en zona de turbinas y estaciones de medición, es parte de lo que la Guardia Nacional ha instalado en la zona desde el pasado 19 de julio, cuando tomaron control de la presa para dar inicio con la extracción.