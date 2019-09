Fue desaparición forzada: Gobierno

Ciudad de México.- Cumplidos cinco años de los hechos violentos ocurridos en Iguala, Guerrero, el gobierno de México calificó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano.

El gobierno federal refirió que existe una recompensa de un millón 500 mil pesos por cada uno de los estudiantes a quien proporcione información fidedigna de su paradero, el cual se desconoce desde el 26 de septiembre de 2014.

Asimismo, se otorgarán 10 millones de pesos a quien informe sobre Alejandro Tenescalco Mejía, expolicía considerado pieza clave en el caso y acusado de delincuencia organizada, homicidio así como secuestro.

López Obrador confió en que dará buenas noticias a los familiares de los 43 y que su gobierno llegará a la verdad del paradero de los estudiantes: "No lo descarto, no me doy por vencido. Al contrario, creo que vamos a lograr llegar a la verdad".

Gómez Trejo fue cuestionado sobre si se pedirá la comparecencia del expresidente Peña Nieto, a lo que contestó que nadie "está por encima de la ley, y si es necesario (...), sea [quien sea] cualquier persona, será llamada ante la justicia".