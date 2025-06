“Fue simulación del oficialismo”

Ciudad de México.- La elección judicial de este domingo es una simulación del oficialismo para controlar a la justicia en México y consumar un régimen totalitario, reclamaron cientos de personas que marcharon este domingo desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución para manifestar su rechazo a la reforma y elección judicial impulsada por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Enojados, llamaron a la ciudadanía a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días para evitar que los nuevos ministros rindan protesta.

En al menos 15 estados del país se realizaron protestas contra la elección judicial.

Con carteles y consignas contra el gobierno y la elección de jueces y magistrados, los participantes denunciaron que esta votación es un retroceso para la democracia.

Al grito de: “¡Repudio total a la farsa judicial!”, los manifestantes, autodenominados como el grupo de Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap), avanzaron por el Paseo de la Reforma invitando a los transeúntes a no emitir su voto bajo el argumento de que éste abonará a “consolidar el golpe de Estado que Morena fraguó” con la captura de las instituciones de impartición de justicia, según dijo Fernando Belauzarán, en la marcha.

“Esto es un golpe de Estado porque (en el oficialismo) capturaron instituciones que tenían que guardar la democracia (...), pero no solo es un acto golpista. La justicia no puede nacer de la venganza y esta es la venganza de López Obrador contra una corte que no se sometió”, explicó el político, integrante del Frente Cívico Nacional.

En punto de las 10 de la mañana se reunieron los manifestantes. “Para México cuidar, no iremos a votar”, aseguraron mientras ondeaban banderas y carteles con las frases: “Fraude electoral, México reclama justicia”, “Guadalupe Taddei, delincuente electoral” y “¡sí al Estado de derecho, no al socialismo narco-terrorista!”.