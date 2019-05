"Fue un acto musical y punto", asegura Batres sobre evento en Bellas Artes

El concierto del Palacio de Bellas Artes fue "un acto musical y punto", que en nada afectó la laicidad, dijo el presidente del Senado, Martí Batres (Morena), quien saludó al líder religioso de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, de manera informal en pasillos del teatro.

En entrevista, Batres precisó que acudió sin representación oficial; indicó que en el evento no hubo discursos ni mensajes de tinte religioso, por lo que, recalcó, no se vulneró la laicidad que corresponde al recinto. Dijo que fue invitado por su compañero de Legislatura Rogelio Israel Zamora Guzmán.

Justo al ganar un escaño en la 64 Legislatura, Zamora Guzmán fue entrevistado por la iglesia evangélica La Luz del Mundo en la que declaró que su llegada al Senado era resultado del trabajo de "tres Apóstoles de Jesucristo que hoy se concreta y que inició en la Restauración desde 1926".

Dijo entonces que fue formado con los principios del trabajo, esfuerzo y superación, propios de "una comunidad que era muy humilde, subestimada, y que hoy tiene representación en el Senado". Remarcó: "Yo tengo la bendición de representar a esa comunidad" y ofreció que "estaremos trabajando para dejar en alto el nombre de todos los que se han esforzado para que podamos estar el día de hoy ahí, en el Senado de la República".

Destacó que con su senaduría se cumplen "las promesas que se le hicieron al Apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón" y que en próximas Legislaturas del Senado "habrá compañeros que nos habrán de representar".

La clase política. A la gala del pasado miércoles en el Palacio de Bellas Artes también asistieron los senadores Ricardo Ahued, Julio Menchaca, Félix Salgado, Roberto Moya, Gabriela Benavides y Juan Manuel Fócil, así como el diputado Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mayer Bretón aseguró: "Yo como espectador lo único que vi fue un concierto de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina Armada de México, con los coros; incluso estuve transmitiendo casi en tiempo real los números musicales; maravillosos; me encantó el evento y en ningún momento escuché que se mencionara a un líder religioso, que se le hiciera un homenaje, que él subiera a dar unas palabras. De ninguna manera puedo decir que hubo un acto religioso", señaló.

Sin embargo, entre las transmisiones que hizo, el diputado por Morena incluyó una desde el balcón del Palacio de Bellas Artes donde se puede ver al líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, agradeciendo a las multitudes apostadas en la explanada. En el balcón, Mayer dice haber saludado a Naasón Joaquín García. "Lo que pasó afuera, toda la gente que iba porque él estaba presente, pues es una cosa, además de extraordinaria, que no tiene nada que ver con lo que pasó dentro del recinto... Dentro del Palacio de Bellas Artes se llevó a cabo un acto cultural, artístico de la orquesta y los coros. Eso es todo y si afuera del recinto le entregaron a él un reconocimiento, lo apapacharon o si este concierto se lo dedicaron a él, ese es otro tema, si se lo dedicaron o no, eso ya no lo sé yo".