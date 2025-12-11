Fuertes lluvias dejan un muerto en Tabasco

Villahermosa, Tab.- Las fuertes lluvias de hasta 75 milímetros ocasionadas por el frente frío número 19 han dejado como saldo una persona sin vida y una reportada como desaparecida. Además de afectaciones en los municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa.

De acuerdo con los Ayuntamientos de estos municipios, las precipitaciones en la zona serrana del estado provocaron desde el aumento significativo en el nivel de los ríos, el desbordamiento de arroyos, anegaciones en viviendas, caída de árboles, vados en carreteras y hasta deslizamientos de tierra.

Por su parte, el presidente municipal de Teapa, Miguel Contreras Verdugo, informó de la desaparición de dos personas que fueron arrastradas por el caudal del Río Puyacatengo.

Por la mañana de este miércoles se dio a conocer que, los cuerpos de emergencia habían localizado a uno de los dos hombres arrastrados por el río, aunque sin vida.

Por otra parte, daños en 385 viviendas, 10 ríos desbordados, 159 refugiados y carreteras afectadas han dejado las lluvias en siete municipios de tres regiones de Chiapas.

Los daños se registran en los municipios de Juárez, Sabanilla, Solosuchiapa, Amatán, Salto de Agua, Huitiupán e Ixhuatán. En esas regiones se desbordaron una decena de ríos con daños a viviendas y comunicaciones.