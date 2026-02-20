Fuerzas Armadas defienden la soberanía: Sheinbaum

Ciudad de México.- En el marco del Día del Ejército Mexicano la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las Fuerzas Armadas son hoy garantía de que el país decidirá su propio destino frente a las presiones externas y los desafíos globales, al tiempo que reivindicó el origen popular y constitucional del instituto armado.

Durante la ceremonia conmemorativa en Puebla, en compañía del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, la titular del Ejecutivo sostuvo que el Ejército nació para defender la soberanía y la voluntad popular, no para proteger privilegios.

"Hoy que vivimos en un mundo complejo, de presiones externas, intereses y desafíos globales que pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto nuestras Fuerzas Armadas son garantías de que México decidirá su destino con independencia", subrayó la presidenta.

Ante mandos militares y autoridades civiles, recordó que el origen del Ejército Mexicano se remonta a 1913, tras el golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, durante la llamada Decena Trágica.

"Recordamos el instante en que la soberanía estuvo en riesgo, en que la voluntad popular fue traicionada y en que mujeres y hombres de México decidieron organizarse para defender la democracia y la soberanía", expresó Sheinbaum.

La Presidenta señaló que en febrero de 1913 "la capital de la República fue escenario de enfrentamientos armados y maniobras políticas que culminaron con un artero y vil golpe de Estado", encabezado por Victoriano Huerta, quien, dijo, "traicionó su juramento y pactó con los viejos intereses porfiristas y con intereses extranjeros".