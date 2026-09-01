Fuerzas Armadas ya preparan desfile

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Ciudad de México.- Elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN) realizan prácticas para el desfile del 16 de septiembre, conmemorativo al 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

En la explanada Damián Carmona, del Campo Militar número 1-A, participan 12 mil 804 efectivos, de estos, 6 mil 215 integrantes del Ejército; 225 de la Fuerza Aérea; 2 mil 555 de la Guardia Nacional (GN), y 3 mil 809 de Educación Militar.

También, 536 vehículos; de estos, 354 unidades son del Ejército; dos de la Fuerza Aérea; 88 de la Secretaría de Marina (Semar) y 92 de la GN, así como 424 caballos.

Por primera ocasión, el Servicio de Transmisiones va a mostrar un componente de drones tácticos y su puesto de mando móvil.

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En el caso de las aeronaves se tiene contemplado 106; de ala fija 69 de la Fuerza Aérea; cinco de la Semar, y uno de la Guardia Nacional. En tanto, de ala rotativa 23 de la Fuerza Aérea, tres de la Semar y cinco de la GN.

El desfile inicia con un agrupamiento de motociclistas de la GN para dar paso al izamiento de la Bandera Monumental, seguido del contingente de Brigada de Fusileros Paracaidistas, que celebran 80 años de tradición, Arma Blindada, Arma de Artillería y Servicio de Sanidad. También participan la Policía Militar, Fuerzas Especiales, Fuerza Aérea Mexicana, ente otros.

Se informó que van a participar en el desfile del día 16 de septiebre 155 elementos y 45 vehículos, incluidos 41 blindados renovados.