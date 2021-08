Fuga de gas en equipo de lavado causó explosión

Ciudad de México.- El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, confirmó que dentro de las hipótesis que provocó la explosión en el edificio de avenida Coyoacán 1009, colonia Acacias, destaca la acumulación de gas por la "mala instalación" de un equipo de lavado y secado en el departamento 307.

El funcionario explicó que ese centro de lavado acumuló gas, aproximadamente durante cinco u ocho horas, lo que provocó el lamentable accidente y la pérdida de una vida.

Detalló que, de acuerdo con los peritajes preliminares, el edificio no sufrió daños estructurales, "por lo que no deberá demolerse", destacó el alcalde.

Señaló que en algunas de las revisiones preliminares que se hicieron el pasado lunes, solamente en el "foco" de la explosión —es decir, en los departamentos 307 y 207—, tuvieron desprendimiento de una losa ligera, además de ventanas, cancelería y demás objetos.

"Perdí todo"

Casi 12 horas después de la explosión del complejo habitacional de la alcaldía Benito Juárez, habitantes regresaron por sus pertenencias. Las autoridades les dieron sólo 15 minutos para sacar las cosas más esenciales para poder acomodarse en otro sitio y seguir sus actividades.

Las impresiones de los afectados fueron diversas, desde aquellas que se alegraron porque los destrozos fueron sólo materiales, hasta los que advirtieron que a ese lugar no regresarán, pues todo quedó destrozado.

"Estoy en shock, mi departamento es inhabitable; lo que alcancé a ver en los 15 minutos que me dejaron pasar fue horrible. El mío estaba justo a un lado del que ocasionó todo y la verdad no creo que tenga solución, todo estaba cuarteado, se veían grietas horribles y no sé qué hacer porque no nos han dicho aún si el daño es estructural o superficial".

"Yo vengo recuperándome del sismo pasado, cuando perdí todo, me pasó lo mismo en un departamento de la Condesa, de ahí con mucho esfuerzo y sacrificio me cambié para acá y ahora esto", comenta entre lágrimas Gloria, quien sacó ropa, documentos, recuerdos y la comida de su mascota, pues no sabe cuándo volverá a su departamento.

En el lugar varios de los vecinos que ingresaron denunciaron públicamente que los habían robado, pues no encontraron desde fotografías, bicicletas, patines, pantallas o juegos electrónicos.