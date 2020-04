"Fui positivo al Covid-19 y me sometí a una cuarentena", revela Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, Embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló en una columna publicada en El Universal que dio positivo al COVID-19.

"Fui positivo al COVID-19 y me sometí a una cuarentena rigurosa. Aunque estoy sano, tengo 68 años, que es un factor de riesgo", detalló en su artículo.

El Embajador de México ante la ONU dio a conocer que su evolución fue benigna y asintomática.

"No obstante, mi evolución clínica ha sido muy benigna, prácticamente sin síntomas, como ocurre en 8 de cada 10 personas que contraen el virus", afirmó.

Pese a la cuarentena rigurosa a la que se sometió, el ex Rector de la UNAM informó que se encuentra activo y trabajando a la distancia.

"Trabajo a distancia y le he encontrado un enorme sentido a esta forma de seguir laboralmente activo".

Posteriormente, Juan Ramón de la Fuente agregó que esta situación lo ha acercado más a su familia y a sus personas cercanas.

"Mi distancia de ellos ha sido física pero no social, estoy en constante comunicación con todos ellos. Menos aún me he distanciado afectivamente, al contrario, en todo caso ha habido una mayor cercanía", mencionó.

Por otra parte, el Embajador de México en la ONU también reflexionó sobre la propuesta hecha por el Presidente en el G20 sobre la especulación y acaparamiento de equipos e insumos médicos.

"Si se especuló con los cubrebocas, imagínese lo que se hará con las vacunas. Ya está en marcha un proyecto de resolución para que la ONU tome cartas en el asunto. Lo planteó México hace unos días para que lo adopte (esperemos) la Asamblea General, que trabaja a distancia desde hace semanas", comentó.