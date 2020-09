Función Pública inhabilita a Psicofarma por 45 meses

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la empresa Psicofarma S.A. de C.V. por 45 meses, por lo que ninguna dependencia o asociación productiva del Estado, entidades federativas, municipios ni alcaldías de la Ciudad de México no podrán celebrar contratos con la firma.

Ayer miércoles en el Diario Oficial de la Federación se publicó la resolución del expediente SAN-006/2020, en la que se informa que los contratos que actualmente se encuentren formalizados con Psicofarma no quedarán comprendidos en la aplicación de dicha sanción. Cómo es el caso de los 776 millones 774 mil 322 pesos que el gobierno federal invirtió en la compra de medicamentos a Psicofarma para 2020, de acuerdo con la licitación consolidada LA-006000993.

En la pasada compra consolidada la empresa adjudicó 35 claves, las cuales representan 55 millones 294 mil 361 piezas que significan el valor superior a los 776 millones de pesos. La multa de 2 millones 310 mil 300 pesos, que tiene que pagar la empresa corresponde a que se le requirió la cantidad de 600 mil piezas de albendazol, sin embargo, solo proporcionó 319 mil 905.

El Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) fue el que impuso la sanción. La publicación en el DOF indica que en caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, si la empresa no pagó la multa impuesta, la sanción subsistirá hasta que se realice el pago.