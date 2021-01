Funcionaria de CDMX, celebra boda en iglesia y difunde fotos

Pese a no estar permitidos los eventos religiosos públicos en este semáforo rojo, la directora del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Paola Félix, contrajo ayer matrimonio con Jorge Rizo Oñate, en la iglesia San Agustín, Polanco.

A través de Instagram, Paola Félix, compartió diversos videos e imágenes de la ceremonia religiosa donde se puede observar un aproximado de 18 personas con uso de cubrebocas y caretas.

En ese sentido, José Eduardo Verástegui Córdoba, un productor y actor, estuvo presente en la boda y compartió diversos videos de la boda de la funcionaria del Gobierno de la Ciudad de México, en uno de ellos se puede ver que el templo se encuentra cerrado y que incluso el padre no porto cubrebocas en ciertos momentos.

Hasta el momento Paola Félix no ha emitido su postura ya que en redes sociales ha causado incomodidades a las ciudadanos ya que a la fecha la capital del país se encuentra en semáforo rojo.

Sheinbaum llama a dar explicación por boda en semáforo rojo

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que Félix tiene que dar explicaciones.

"Cada quien tiene que asumir su responsabilidad en ese caso, y sí vamos a hablar con la directora para saber exactamente, qué fue lo que ocurrió y que ella pueda dar la explicación pública que tenga que dar", dijo.

Pese a que no hay sanciones para funcionarios y la ciudadanía por realizar una actividad que no está permitida por la emergencia sanitaria por Covid-19, la jefa de Gobierno recalcó que deberá explicar a la ciudadanía, porque esa sí es una obligación como funcionaria.

"No tenía la información, con gusto reviso qué fue lo que pasó, no sabía ni siquiera que se había casado, pero veo exactamente qué fue lo que ocurrió, y hablo con ella para que pueda dar las explicaciones públicas", comentó.

La mandataria capitalina expuso que en caso de que se identifique que se usó influyentismo en este caso, deberá haber una sanción.

"Bueno pues se tiene que sancionar, tiene que entrar la Contraloría General, pero hay que ver y qué explicación tiene ella, qué fue lo que ocurrió y ella tiene que dar una explicación pública", recalcó.