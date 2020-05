Funcionario de Michoacán llama "cobarde" a Germán Martínez

El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, aseguró que el senador Germán Martínez Cázares "es un cobarde", que prefirió escapar de los problemas, que enfrentarlos, en su paso por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Fue director del IMSS y abandonó la dependencia y al personal médico que ahora, ante la pandemia Covid-19 no tiene las condiciones mínimas de trabajo", acusó.

Se buscó la opinión al respecto del legislador federal y no respondió las llamadas.

Todo inició, luego de que en el marco del Consejo Virtual Estatal de Morena, el senador afirmó que desde el gobierno de Michoacán se genera un discurso separatista.

Ello, tras la propuesta del gobernador Silvano Aureoles Conejo, para crear una Convención Nacional Hacendaria, que dé paso a una mejor de distribución de recursos desde la federación hacia estados y municipios.

La respuesta de la administración estatal hacia Martínez Cázares no se hizo esperar y el secretario de Gobierno arremetió en su contra.

"Usted, senador Germán, es un cobarde. Presentó su renuncia al cargo de director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, alegando que el presidente y su gobierno no estaban garantizando las condiciones de trabajo", expresó.

Herrera Tello sostuvo que el expanista "prefirió escapar de ese IMSS que hoy ante una pandemia no ha sido capaz de asegurar que el personal de la salud tenga las condiciones mínimas de trabajo".

El funcionario estatal acusó que esa desatención ha provocado que el personal médico y de enfermería se contagien de coronavirus y algunos hasta pierden su vida.

En su mensaje, Carlos Herrera afirmó que si Germán Martínez tanto ama a México, hoy trabajaría por su país desde IMSS, "que como un cobarde, prefirió abandonar".

"Pero en lugar de dar la batalla, prefirió salir criticando y cuestionando a su propio partido; a ese que hoy intenta vendernos como la mejor opción para resolver los problemas de Michoacán", recriminó.

El responsable de la política interna, consideró que la revisión del pacto fiscal es una demanda justa de varios estados, y que pedir justicia no los hace menos mexicanos.

Dijo que si la federación, no garantiza los recursos necesarios para que los estados tengan capacidad de respuestas, entonces es imperativo revisar las condiciones en las que las entidades envían dinero a la federación.

"Senador, lo reto además a un debate público; le puedo demostrar con indicadores claros que hoy vivimos en un mejor Michoacán que el que recibimos", desafió.

El funcionario michoacano, consideró que además, si tanto le importa el estado a Martínez Cázares, le sea útil en esta dura contingencia sanitaria que se vive.

"Exígele al Presidente que mande recursos extraordinarios a Michoacán, porque hasta ahora, no hemos recibido ni un peso más para enfrentar la pandemia".

"Preocúpese como lo estamos haciendo nosotros por la salud y la vida de la gente de nuestro estado, y no pretenda sacar raja política en un momento tan crítico como el que estamos viviendo", remató Carlos Herrera Tello.