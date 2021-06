Funcionarios de Pronósticos disfrutaban Palco en el Azteca y departamento en Acapulco: Lotenal

Margarita González Saravia Calderón, directora general de la Lotería Nacional (Lotenal), informó que funcionarios de Pronósticos en otros sexenios disfrutaban con sus familias y amigos el palco en el Estadio Azteca, así como un lujoso departamento en Acapulco, los cuales, detalló había sido comprados con dinero público.

En entrevista con medios afuera de Palacio Nacional, tras informar del sorteo del próximo 15 de septiembre en donde se rifará este palco, así como residencias y ranchos, la titular de la Lotería Nacional informó que se buscan si hay más palcos que hayan sido comprados por el gobierno para rifarlos.

"Nosotros nos dimos cuenta que tenemos un palco de Pronósticos que habían comprado funcionarios para ellos, para sus familias, para sus amigos, para disfrutar algo que no es un objeto social como lo es la Lotería Nacional", dijo.

"Entonces pensamos que como ya no nos permite la ley rifar en especie, pues había que rifar propiedades nuestras, como era el palco o como es un departamento que teníamos en Acapulco que también disfrutaban los funcionarios y se decidió que no, que eso se regresara al pueblo como es la política del Presidente", precisó la funcionaria.

"(El palco) era sabido que todos los funcionarios anteriores lo usaban para su beneficio, era nuestro. Estamos investigando si hay más palcos de parte del gobierno y queremos rifarlos", detalló.

La directora general de la Lotería Nacional detalló que el palco en el Estadio Azteca fue comprado en 1984, y está valuado en 20 millones de pesos.

Destaca que tiene una "excelente ubicación", 20 lugares, baño, cocineta, así como cuatro lugares de estacionamiento.

"Se adquirió en 1984 por funcionarios, cabe decir, de Pronósticos, siendo que no es una función de Pronósticos comprar palcos para el uso de los funcionarios y, en la misma línea del presidente de no a la corrupción, se decidió que este palco tenía que ser rifado. Como decíamos, tiene una vigencia de 44 años y el valor total del premio, tanto en especie como en efectivo, es de 20 millones de pesos", dijo.

Mientras que el departamento en Acapulco, Guerrero se encuentra en la Zona Dorada, con una extensión de 250 metros, y valuado en 11 millones 910 mil pesos.

"Tenemos un departamento en Acapulco, en la Zona Dorada, con tres habitaciones, acceso a la playa, alberca, áreas verdes y vista panorámica. Tiene una superficie de 250 metros y el costo es de 11 millones 910 mil pesos. Está junto al mar, tiene entrada al mar de manera directa, alberca de condominio y está en Playa Dorada, en una excelente ubicación", indicó.