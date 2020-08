Funcionarios usan cubrebocas lejos de AMLO

A más de cinco meses del primer caso de Covid-19 registrado oficialmente en el país, el uso del cubrebocas en el gabinete presidencial gana terreno a pesar de la renuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a utilizarlo de manera permanente como medida para aminorar el riesgo de contagio.

Al menos una docena de integrantes del gabinete legal y ampliado no utilizan cubrebocas cuando están junto al Mandatario o en eventos públicos, pero cuando no lo están sí lo portan.

En una revisión se encontró que al menos nueve secretarios de Estado y funcionarios de alto nivel usan cubrebocas fuera de reuniones con el Ejecutivo federal.

A pesar de que Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, declaró a principios de junio que no usaba cubrebocas por estar "blindada", ha sido captada con la protección fuera de reuniones con el Presidente de la República. Por ejemplo, la mañana del pasado 23 de junio, día en que tuvo lugar un sismo, se observó a la secretaria salir de sus oficinas en Bucareli acompañada del subsecretario Ricardo Peralta, ambos con cubrebocas.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, también usa cubrebocas en eventos donde no está el Mandatario. El pasado viernes, al llegar a su conferencia de prensa para informar sobre la situación de la pandemia, López-Gatell llevó cubrebocas y sólo se lo quitó cuando comenzó a hablar.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, es otro funcionario que la mayoría de veces en las que está el Presidente no usa cubrebocas. El pasado viernes, cuando se firmó el convenio para la compra de medicinas en el extranjero con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller no lo portó, pero sí un día antes, cuando anunció la incorporación de México a la fase 3 del protocolo para la vacuna contra Covid-19 que está en desarrollo.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, es otro caso. El 18 de julio, en el aniversario luctuoso de Benito Juárez que encabezó el presidente López Obrador, la secretaria no lo usó. Sin embargo, en reuniones con diferentes funcionarios en sus oficinas sí lo ha usado, según se observa en las fotos que difundió en su cuenta de Twitter cuando se reunió con Horacio Duarte, administrador General de Aduanas; con la nueva coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Rosa Icela Rodríguez, así como con el director del Canal Once, José Álvarez Lima.

Irma Eréndira Sandoval fue la primera integrante del gabinete presidencial que fue contagiada por el Covid-19, seguida de Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien el 25 de junio informó que dio positivo.

El pasado 31 de julio, en una gira de trabajo por Querétaro, el secretario usó en todos los eventos cubrebocas; sin embargo, una semana antes, el 22 de julio, en la conferencia que encabezó el Presidente, Herrera Domínguez no portó cubrebocas en el evento, al igual que Zoé Robledo, director del IMSS, quien también dio positivo a Covid, el 15 de junio.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y uno de los funcionarios más cercanos a López Obrador, usó una mascarilla el 7 de julio cuando encabezó la reunión extraordinaria de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, pero se lo quitó tres días después cuando en Palacio Nacional López Obrador recibió a los familiares de los normalistas desaparecidos, quienes sí portaban cubrebocas, a diferencia de los servidores federales.

David León, recién nombrado encargado de la empresa de distribución de medicamentos que creará el gobierno federal, es otro funcionario de alto nivel que se quita el cubrebocas cuando acompaña al Presidente.

Por ejemplo, el pasado 16 de julio cuando visitó las instalaciones de Protección Civil en Jalisco utilizó mascarilla, pero se la quitó la semana pasada cuando acudió a la conferencia de prensa en Palacio Nacional para informar los detalles de la tormenta tropical "Hanna".

El presidente López Obrador aseguró que el uso del cubrebocas como medio para reducir el contagio no estaba comprobado científicamente y comentó que se pondrá cubrebocas "cuando se acabe la corrupción".

También en esta situación han sido vistos Alejandra Frausto, secretaria de Cultura; Miguel Torruco Marqués, titular de Turismo, así como Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, y María Luisa Albores Guillén, titular de Bienestar.

Otros funcionarios a los que se les ha visto usar cubrebocas son los secretarios de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, así como Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad.