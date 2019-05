Fundación Elena Poniatowska no recibió apoyo económico: Sergio Mayer

Aunque la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados sugirió la inclusión de la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. en el listado de proyectos beneficiados con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, la Fundación no recibió apoyo económico alguno, debido a criterios del Gobierno Federal aplicados a las asociaciones civiles.

Así lo informó en un comunicado Sergio Mayer Bretón, diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara.

Apuntó que se incluyó el nombre de la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. en consideración de la labor cultural y social "que en menos de un año ha realizado más de 20 conferencias, 4 foros y más de 5 presentaciones de libros, así como más de 30 proyecciones de cine, exposiciones, conciertos, talleres, etcétera, y que ha trabajado decididamente por la sociedad mexicana a través de, por ejemplo, el apoyo brindado a más de 300 familias en el terremoto del 19 septiembre de 2017 y en las lluvias de Guerrero de 2013, cuando contribuyó con más de 20 toneladas de alimentos".

En el comunicado expresó que a pesar de esa sugerencia de asignación de recursos, a la fecha, la citada Fundación no ha recibido apoyo económico alguno.

Este sábado circuló una información de que la Fundación presuntamente recibió cinco millones de pesos de recursos etiquetados por el Gobierno Federal.

En respuesta, la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C negó ese presunto apoyo y afirmó que se encuentra "técnicamente en quiebra". "En este momento la Fundación Elena Poniatowska se encuentra técnicamente quebrada, en una difícil situación de insolvencia. Desde el 30 de abril pasado no se pagan salarios y se ha tenido que separar a diversos colaboradores por la falta de dinero suficiente para operar", señaló el comunicado de la Fundación.

En el comunicado de este domingo, el diputado Sergio Mayer indicó: "Se aclara que, aunque en el documento del Anexo 43 aparece como 'Elena Poniatowska', la sugerencia de recursos para la Fundación en el número de folio y asignación presupuestal son precisas y se refieren a la asociación civil, no a la persona de la escritora y periodista homónima".

Finalmente, el diputado manifestó "rechazo absoluto a pronunciamientos infundados y mensajes de odio que se han publicado en contra de la destacada escritora Elena Poniatowska". Reiteró su solidaridad y apoyo con la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. que ha tenido que trabajar en recientes fechas con donativos y recursos privados generados de sus actividades académicas y culturales.

"Cabe destacar que la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. ha sido visitada por más de 10 mil personas y ha sido distinguida con el Jaguar Internacional, en apenas 10 meses que tiene su actual sede", expresó el legislador en su mensaje.