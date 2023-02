Fundación Teletón coloca primera piedra del CRIIT en Guerrero

A-AA+

TLAPA DE COMONFORT, Gro., febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Fundación Teletón, en coordinación la Secretaría de Bienestar y el gobierno de Guerrero, colocó la primera piedra del nuevo Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIIT) Montaña de Guerrero, en Tlapa de Comonfort, que estiman beneficiará a más de 20 mil niñas y niños que habitan en la sierra y lugares poco accesibles del estado.

Este nuevo centro de apoyo para personas con discapacidad es único porque además de recibir a la población de Tlapa, acogerá a los habitantes de las 18 entidades en las montañas que rodean al municipio: Acatepec, Ahuacotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatlahuac, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas.

Este proyecto no solo contempla planes de rehabilitación, sino unidades móviles equipadas para visitar a quienes no tienen la posibilidad de acudir al centro; servicios de telemedicina especializada para la atención integral de sus pacientes y la impartición de dos licenciaturas en Terapia Física y Terapia Ocupacional en la Universidad Teletón para formar a profesionales de la rehabilitación en Tlapa.

Con una inversión anual de 800 millones de pesos, la Secretaría de Bienestar y la Fundación Teletón implementarán el Programa de Apoyo para la Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de Niñas y Niños con Discapacidad, que atenderá a personas de cero a 17 años.

Se informó que el gobierno de Guerrero aportará 400 millones de pesos para integrar a personas adultas en este programa y así cumplir uno de los objetivos de la administración: alcanzar la universalidad en el apoyo a personas con discapacidad.

"Es para los niños y niñas que viven en los caminos en donde no hay camino, para los que están postrados en una cama porque sabemos que hay urgencia por atenderlos", explicó Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar.

"Nos fuimos para atrás cuando el Presidente sugirió que el centro se hiciera aquí en la montaña, pero a pesar de los retos que representa, coincidimos en que es lo que se necesita. (...) Vamos a hacer lo que se necesite para que el CRIT ocupe un lugar aquí", expresó Montiel.

Con la música de los sones estatales de fondo, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero; Gilberto Solano Arriaga, presidente municipal de Tlapa de Comonfort; Emilio Azcárraga Jean, miembro del patronato de la Fundación Teletón; Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón; Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar y otros colaboradores, colocaron, con ayuda de una grúa hidráulica, el primer bloque de la estructura del CRIIT Montaña de Guerrero.

Informaron que el Centro de Rehabilitación abrirá sus puertas en noviembre de este año: "Será un centro de esperanza para niños y niñas que tienen como único sueño jugar, comer y seguir respirando".