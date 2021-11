Fundamental, que servidores vivan en la justa medianía y sin excesos: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que es fundamental que todos los servidores públicos de la Cuarta Transformación vivan en la justa medianía y no tengan excesos.

Lo anterior se debe al ser cuestionada sobre la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el reemplazo de Paola Félix, tras su dimisión el sábado pasado a la Secretaría de Turismo local.

"No tengo ningún comentario, solo lo que comenté en el caso de Paola. Me parece que es fundamental que todos los que somos parte de este movimiento de la Cuarta Transformación de la vida pública de México; para nosotros que el servidor público viva en la justa medianía y no tenga estos excesos es fundamental".

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo reiteró que es fundamental que los funcionarios tengan que dar el ejemplo para todo, y cualquier servidor público tiene que trabajar en ese sentido.

"El día hoy sostuve una reunión con el gabinete ampliado en la mañana para tocar varios temas que tienen que ver con los programas prioritarios del próximo año y el presupuesto, pero también les comentaba a ellos que no es un tema de que sí tienen recursos propios o no, sino de cómo se comportan siendo funcionarios públicos y para nosotros la cercanía y la justa medianía es fundamental".

Sobre la secretaria de Turismo, la jefa de Gobierno informó que ya se analizan a los posibles candidatos tras la renuncia de Paola Félix.

"Está Francisco, que está de director general de Turismo, está ahora encargado de despacho y ya estamos evaluando personas para poder nombrar lo más pronto posible", dijo.